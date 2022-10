Zambrano, contundente: "Nosotros nunca hemos tenido una crisis"

El técnico del FAS, Octavio Zambrano, habló en la previa de la serie de cuartos de final ante el Dragón y dijo que el equipo no ha vivido ninguna crisis durante el Apertura 2022 y que es más de percepción de la afición.

"No sé si estamos o estuvimos en una crisis para la afición pero en nuestro pensamiento nosotros nunca hemos tenido una crisis. La falta de gol ha sido nuestra deficiencia pero crisis no porque el equipo siempre ha jugado bien, en un par de partidos nuestro rendimiento no fue acordé al esperado en el transcurso del juego, pero si hay una crisis no ha sido nuestra sino de percepción y el fútbol es parte de esto", comentó.

El equipo santaneco se enfrentó al cuadro migueleño en la primera jornada del torneo que fue cancelado por los problemas extra cancha entra de la FESFUT. En dicho partido el conjunto de Zambrano goleó 4-0 al

recién ascendido. El mismo técnico hizo una valoración de los cambios que ha hecho el conjunto mitológico.

"Es un equipo que ha cambiado mucho desde que nos enfrentamos ha mejorado mucho. Va a ser una serie de difícil cómo son todas estas series pero nosotros venimos inyectados de mucha confianza por lo que hemos estado haciendo y está empezando a verse reflejado en la producción ofensiva que es lo que realmente nos ha afectado", acotó.

Sobre el estado de la cancha del estadio Barraza de San Miguel El técnico Tigrillo dijo que el principal problema que ha tenido el FAS ha sido la definición y que el estado del terreno de juego va a ser cuestión de acoplarse de la mejor manera.

"Siempre va a ser un reto a jugar en una cancha donde no estamos acostumbrado, cambia muchísimo porque las superficies son muy diferentes, la cancha en su dimensión y el tipo de grama, para eso definitivamente nosotros nos va a tomar tiempo acoplarnos. Pero nuestro talón de Aquiles siempre ha sido la producción ofensiva eso realmente para las personas que han visto nuestros partidos pueden ver la cantidad de ocasiones que hemos creado son muchísimas pero no hemos tenido la constancia frente al arco para definirlas, ese es el tema que nosotros debemos tener mucho más atención", comentó.

Sobre las rotaciones que el equipo ha hecho a lo largo de todo el torneo Zambrano mencionó que para este partido descansan algunos jugadores ya que cuentan con la ventaja de los cinco cambios.

"Hemos rotado muy bien porque hemos hecho una examinación de la acumulación de minutos de nuestro jugadores versus la de los equipos rivales y estamos llegando a este partido con una rotación suficientemente buena para tener un recambio. Probablemente descansaremos un par de jugadores, no digo descansaremos en todo el partido pero los cinco cambios nos darán la oportunidad de dosificar jugadores", agregó.

Sobre la zaga defensiva el técnico Tigrillo dijo que la ausencia más difícil que vivieron fue la de Roberto Domínguez Pero qué Alberto Enríquez cubrió muy bien en dicha posición. Además recalcó la labor de sus dos porteros Kevin Carabantes y Gerson López.

"Nuestros defensores son muy buenos en términos de fuerza. Nosotros asumimos una ausencia importante con la ausencia de Roberto Domínguez pero Alberto Henríquez que es un jugador que no ha jugado mucho pero que nosotros lo vemos todos los días en las prácticas lo hizo excelentemente bien el equipo tiene con qué suplir ausencias en la saga y también en el arco sino hasta Carabantes está Gerson", agregó.

El equipo viajará a San Miguel para pasar la noche allá esto para ahorrar minutos de viaje para sus jugadores y los que viven en San Salvador no harán el viaje hasta Santa Ana.

"Nos vamos a San Miguel la idea es que los jugadores que viven en San Salvador no viajarán a Santa Ana y les queda mucho mejor entrenar aquí en una cancha que está en muy buenas condiciones y salir de aquí a San Miguel. Igual en el retorno no tienen que ir hasta Santa Ana y pueden quedarse acá es una logística diferente para nosotros pero en el análisis final nos ayuda muchísimo porque son muchas menos horas en la carretera", concluyó.