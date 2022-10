Octavio Zambrano: "Iremos al Quiteño a remontar este resultado injusto"

Las decisiones del árbitro central Germán Martínez durante el partido entre Dragón y FAS fue duramente criticada por el técnico ecuatoriano Octavio Zambrano. Los tigrillos perdieron por 3-2 en el duelo de ida de los cuartos de final del Apertura 2022 en duelo que tuvo como ingredientes jugadas controversiales que fueron decisivas en el estadio Barraza.

Zambrano señaló dos jugadas puntuales del partido en donde las decisiones de Germán Martínez y su equipo arbitral influyeron de forma negativa para el FAS. Una acción en donde piden la legalidad de un gol de Sandoval y la otra en donde se pitó un penal en contra del conjunto santaneco dieron paso a palabras como "¡Qué pena!" del estratega sudamericano.



"Nosotros hicimos todo para ganar y ganamos en realidad porque tenemos hoy el beneficio de las tecnología que nos permite referenciar una jugada. En dos situaciones del partido nosotros hicimos un gol legítimo. Aquí hay algo muy raro, uno no termina de entenderlo, es tan claro como el agua, tendrían que entrevistar a los árbitros porque no es la primera vez, no existe preparación para este tipo de manipulación. ¡Qué pena!", dijo Octavio Zambrano a la prensa deportiva.

"En la jugada del gol de Sandoval no hay absolutamente nada. No existe, el arquero nunca tuvo posesión de la pelota, vino a destiempo, Sando le ganó el balón, lo bañó y fue gol", agregó a sus declaraciones donde pone el beneficio de la duda del trabajo hecho por los colegiados.

Asimismo, el timonel del conjunto santaneco, aseguró que la jugada de penal en donde se originó el penal a favor de Dragón que le daría la victoria, también está sujeta a revisión.

"Vamos al otro lado hay una jugada controversial, hay penal y nos terminan ganando este partido (...) si no tuviese el video diría que tendría que examinar y por ende no puedo dar mi opinión pero ahora que lo he examinado secuencia por secuencia le puedo decir que ha habido una injusticia", añadió.



POR LA REMONTADA EN EL QUITEÑO

Octavio Zambrano aseguró que FAS está capacitado para darle vuelta a la situación adversa en el Quiteño. Dragón llega al templo santaneco con un gol de ventaja.

"Nosotros vamos a estar listo. Este equipo ha ido contra todo y contra todos y continúa así. Nosotros vamos a ir al Quiteño con todas las ideas de remontar este marcador injusto", concluyó.