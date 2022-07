Octavio Zambrano: "Este proyecto tomará su tiempo"

Octavio Zambrano será el técnico que intentará nuevamente llevar a la gloria a FAS en este torneo Apertura 2022. Foto: Julio Umaña, El Gráfico

El empate a un gol que firmó FAS la tarde del domingo ante Platense en Zacatecoluca en el cierre de su corta pretemporada le pareció justa por lo que su plantel mostró sobre la cancha del estadio Antonio Toledo Valle.

"Este proyecto que estamos construyendo tomará tiempo, todos los procesos llevan su tiempo. Este equipo realmente está en construcción y de una manera peculiar porque asumimos el equipo ya construyéndose, no desde cero porque ya existía una gestión deportiva avanzada y nos tocó entrar para hacer evaluaciones en el camino", aseguró el estratega sudamericano quien admitió que "ya tenemos una idea clara de lo que es el equipo y en base a eso vamos a hacer los correctivos tal como se hizo esta tarde en el segundo tiempo y a la vez vamos a meter a los jugadores que el equipo necesita para el torneo."

Sobre las piezas que le hacen falta a su proyecto, Zambrano admitió que estamos hablando de los tres jugadores extranjeros y del volante nacional (Brayan Landaverde) que aún no se ha incorporado por el trajín que tuvo con la selección y que poco a poco iremos incorporándolo", indicó.

Sobre el proyecto en sí, el timonel de los tigrillos aseguró que "no me está contando nada, apenas vamos comenzando. Todas estas lecturas que estamos haciendo es parte de un proceso de valuación, es a lo que se reduce esta pretemporada, evaluar, evaluar y evaluar y a la vez preparar al equipo, por eso este partido ante Platense, más allá del resultado, nos ha ayudado mucho, sobre todo en la parte física, donde prácticamente es lo que me interesa potenciar por el estilo de fútbol que queremos implementar", acotó.