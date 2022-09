Octavio Zambrano: "Estamos a full para enfrentar a Santa Tecla"

Octavio Zambrano, técnico de FAS, durante el entrenamiento del equipo en instalaciones de Canchas Golazo en Santa Ana el 13 de septiembre de 2022. Foto: Julio Umaña, El Gráfico.

El técnico de FAS, Octavio Zambrano, habló respecto al inicio del torneo Apertura 2022 donde el conjunto tigrillo tendrá su primera visita para enfrentarse al Santa Tecla en Las Delicias.



El representativo de Santa Ana fue uno de los equipos que no paró las actividades durante el cese del torneo debido a la crisis administrativa que tuvo la FESFUT.



"Valió la pena, eso está por verse, fue un aprendizaje extraordinario, encontré situaciones que nunca las había vivido. Preparar a un equipo para un inicio con muy poco tiempo y luego tener un grupo de jugadores sin realmente saber que pasaría en el futuro, entonces motivarlos para que estén en un ritmo de competencia es una situación muy compleja", dijo Zambrano sobre la preparación de FAS en los últimos meses.



Al respecto del nuevo formato que se le dio al torneo en donde FAS quedó ubicado en el grupo A junto con Once Deportivo, Metapán, Chalatenango, Alianza y Santa Tecla, Zambrano no quiso entrar en detalles y aseguró que lo queda es "ajustarse" a lo que está planteado.



"No puedo decir mucho, porque creo que las mentes brillantes de nuestro fútbol han examinando todas las posibilidades de acuerdo no solamente a la parte deportiva, sino de acuerdo a presupuesto, de lo que hay que vivir en noviembre como lo es el Mundial de fútbol", expresó el ecuatoriano.



"Lo que es lo que es, tenemos que ajustarnos ya no hay manera de pensar, estamos full en preparación para jugar ante Santa Tecla, es un equipo que juega muy bien en su cancha, que tiene buenos futbolistas, no podemos pensar que por el hecho que hemos estado activo y ellos no será fácil, no hay partidos fáciles en la primera división de El Salvador", agregó.



Zambrano, de 64 años, expresó su satisfacción con las gestiones hechas para traer sus refuerzos de cara al inicio del torneo.



"100% (estoy satisfecho), la gestión deportiva ha sido extraordinaria porque hemos trabajado hombro a hombro, realmente fue una carrera hasta el final y parecía que íbamos a llegar a esa fecha del 9 de septiembre sin realmente lo que queríamos, estuvimos incontables horas examinando diferentes opciones pero les debo decir que los dos jugadores son los que precisamente lo que yo quería y que necesitaba este equipo", declaró.



Y sobre sus más recientes incorporaciones como el mexicano Luis Ángel Mendoza, y el colombiano Juan Camilo Salazar, Zambrano aseguró que de ser requeridos y que sus papeles estén en regla serán utilizados ante SantaTecla.



"Sí, los dos están en condiciones, obviamente cuando un equipo está en un dinamismo que estábamos nosotros, al llegar de una, ciertamente al ritmo nuestro la primera sesión fue difícil, pero la segunda y la tercera ya fue mucho mejores, le puedo decir que los jugadores estarán listos si son requeridos".



También habló sobre el ataque FAS en este Apertura 2022, donde aseguró que Yilmar Filigrana tomó un papel importante durante estos últimos meses e incluyó además a la nueva incorporación del equipo Marvin Marquez.



"Tenemos a Yilmar Filigrana, que es un jugador que poco a poco ha ido demostrando más en las prácticas, ha tenido una evolución, ya se veía que venia encontrando si fútbol y ahora está mucho mejor que hace un mes y ahora tenemos a Marvin Marquez, que es otro referente del área y están los extranjeros, hay maneras de decir que tenemos versatilidad en esa parte del terreno", concluyó.