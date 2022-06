Octavio Zambrano: " Este tipo de proyectos son fascinantes para mí

Octavio Zambrano fue presentado este jueves como nuevo entrenador del FAS. Viene con amplia trayectoria en la dirección técnica en Estados Unidos, en donde destacan equipos como el Galaxy, MetroStars y otros como el Nacional de Ecuador, Independiente de Medellín, la selección de Canadá, que engrandecen su currículo.

El ecuatoriano firmó contrato por dos años con los tigrillos y confía en que pueda marcar un nuevo inicio luego de dos torneos sin llegar a las semifinales. Zambrano descartó ofertas en el fútbol de Colombia para llegar con los tigrillos y sus primeras impresiones han sido positivas. Ahora, toca armar al equipo para encarar el primer reto en el Apertura 2022.

"Mi primera impresión de este país es extraordinaria, la calidad de la gente, es similar a Guayaquil, mi ciudad natal. En lo deportivo lo vamos a ir matizando a medida que lo vayamos trabajando. Tuvimos un tour por las instalaciones, creo que necesitan mejorar sin duda alguna, eso fue lo que manifestaron los representantes de AGM Sports, sobre todo en poco tiempo para hacer todo esto y hacer un equipo ganar", destacó Zambrano.

"Se puede hacer pero que no afecte la estructuración del equipo, solamente tenemos menos de 20 unidades de entrenamiento para plasmar una idea futbolística, de una organización metódica. No podemos estar pensando en otras cosas, eso es a plazo inmediato. Luego, que el estadio necesita modernizarse", agregó.

El llegar al fútbol salvadoreño es un reto para el nuevo timonel tigrillo. Destacó la importancia de tener una idea clara y no dudó en tomar las riendas del equipo.

"Este tipo de proyectos son fascinantes para mí. Uno está en la parte de algo que las personas necesitan como nosotros para que esos recursos no se pierdan, no se despilfarren y no se vuelvan un problema para ellos. Nosotros vamos apoyar en la parte deportiva pero es el comienzo de algo nuevo. El FAS es una marca que ha tenido grandes exponentes a nivel mundial, no ha tenido el protagonismo que debe tener", aseguró.

Si bien tiene contrato por un año, el deseo está en que puedan hacerse las bases para luego ampliar su vinculación con el equipo. Los resultados son los que mandan, y eso lo sabe a la perfección, por lo que confía en llevar de la mano tanto la reestructuración como una buena actuación en el venidero torneo lo cual, para el FAS, significa pelear por la corona.

"Estamos por un año, se puede cambiar en cualquier momento. Vamos a ver cómo nos acoplamos, tenemos que convivir con muchos retos y eso debe ser importante. Después de ese periodo vamos analizar si amerita el que continuemos con nuestras metas a corto, mediano y largo plazo. Obviamente esto necesita más de un año y eso se decidirá en base a resultados, eso es inevitable", indicó.

Merlín Villagómez es su asistente técnico y René Ramírez estará en la parte de la preparación física, Juan Rocero será el analista de video. Acerca de los fichajes, el técnico confirmó que van a evaluar al equipo en los próximos días y se tomarán las decisiones acerca de lo que necesitan y en la próxima semana "vamos a elegir''. "Hay muchos nombres en carpeta pero hay que ver cuál es la debilidad del equipo", insistió.

"Este tipo de rumores de un equipo prominente de Colombia, mi nombre sale como un candidato, pero ya me había comprometido y esto es algo Eduardo Beltramini y fue claro que en días previos me llamaron y me dijeron que tenía que empezar ya. La palabra es muy importante para mí y no iba a retractarme. No me arrepiento en absoluto", aseguró.

Zambrano tuvo su primer contacto con el plantel este jueves y en los próximos días hará una evaluación.