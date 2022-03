Octagonal: el mensaje de Hugo Pérez a Costa Rica, México y Jamaica

El seleccionador nacional de El Salvador, Hugo Pérez, habló sobre cómo se prepara el equipo para cerrar las eliminatorias mundialistas hacia Catar 2022 con los partidos ante Jamaica, Costa Rica y México.

El mensaje del técnico salvadoreño fue contundente: "No vamos a regalar puntos a nadie". Y es que El Salvador tendrá que superar retos muy importantes en estos últimos tres partidos de la octagonal.

En primer lugar tendrá el reto de sacar una nueva victoria de visita ante Jamaica; luego tendrá que cerrar de la mejor manera en casa ante una Costa Rica que se jugará sus posibilidades de obtener el boleto hacia el repechaje; y por último tendrá una prueba de fuego para ver qué nivel competitivo alcanzó el grupo en la octagonal en visita a México en el Azteca.

"Va ser importante cada partido que tenemos, no tenemos que regalar nada, yo he dicho que si nos ganan es porque son los mejores, pero no vamos a regalar puntos a nadie", dijo Hugo Pérez.

El Salvador estará por culminar su segundo microciclo de trabajo y Hugo Pérez espera tener el grupo completo el domingo 20 de marzo para afinar detalles para los partidos. La mentalidad de la Azul, según su timonel, es escalar un peldaño más en lo competitivo.

"Son dos partidos difíciles (Jamaica y Costa Rica). Jamaica es bastante competitivo a pesar de que están debajo de nosotros, tienen jugadores jugando en ligas importantes, no será fácil pero nosotros tenemos que aprender que cuando uno sale, tenemos que ir a tratar de sacar un resultado que es un gane, pero para eso tenemos que trabajar y quitar los complejos que uno tiene cuando sale", expresó el nacional.

Sobre el último para en México, para Hugo Pérez es tipo un exámen final: "Ese es un reto pero muy, muy... es un reto donde en pocas veces te enfrentas a un equipo así, en un escenario que es importante, son de esos partidos que cuando uno juega y es profesional y quiere uno destacar y que lo vea todo el mundo, entonces tenes que jugar bien", reflexionó el estratega.

"México puede estar casi clasificado, o quizá necesitará ganarnos para clasificar, pero ahí quiero ver a mis jugadores, poder levantarse y decir 'México es bueno y todo, tenemos que sacar un buen resultado'", concluyó.