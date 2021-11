Octagonal: El partido Estados Unidos contra El Salvador será en Columbus

La selección de Estados Unidos definió como sede la ciudad de Columbus, Ohio para el partido contra El Salvador del 27 de enero del 2022, según publicó el sitio The Columbus Dispatch.

El estadio Lower.com Field albergará el juego entre estadounidenses y salvadoreños, correspondiente a la novena fecha de la octagonal de la Concacaf.

El frío y la nieve de la época será una auténtica ventaja para el combinado norteamericano. Para esa fecha se esperan temperaturas entre uno o dos grados.

La selección de El Salvador está en el séptimo lugar de la clasificación tras la derrota de 2-1 ante Panamá y tiene cuesta arriba la eliminatoria mundialista, después de ocho jornadas disputadas en la octagonal.

La octagonal entró en un receso hasta enero y en los últimos seis partidos de la eliminatoria a El Salvador solo le quedan por jugar dos partidos como local y cuatro como visitante.

La selección salvadoreña empató 0-0 contra el equipo estadounidense en el Cuscatlán el 2 de septiembre y fue uno de los partidos en los que la Azul dejó buenas sensaciones.

Para Estados Unidos es un juego clave para tratar de recuperar el liderato y encaminar su clasificación al Mundial de Catar. El equipo de las Barras y las Estrellas está en segundo lugar con 15 puntos, uno arriba de México y Panamá que son tercero y cuarto, respectivamente.

La selección de Canadá dio la sorpresa al asegurar el primer lugar con 16 unidades tras derrotar a México en Edmonton en la octava fecha y última ventana FIFA del 2021.

En el caso de Estados Unidos, Columbus fue la sede de un partido contra Costa Rica a principios del 2020, que los norteamericanos ganaron 2-1.

Partidos de El Salvador en la octagonal

Fecha Partido

27 de enero 2022 Estados Unidos vs El Salvador

30 de enero 2022 Honduras vs El Salvador

02 de febrero 2022 El Salvador vs Canadá

24 de marzo 2022 Jamaica vs El Salvador

27 de marzo 2022 El Salvador vs Costa Rica

30 de marzo 2022 México vs El Salvador