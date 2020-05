Ocho futbolistas colombianos fueron estafados en Bolivia y contagiados de coronavirus

Al menos nueve futbolistas colombianos viajaron a Bolivia con la promesa de fichar con un equipo profesional pero fueron estafados, abandonados y ahora, ocho de ellos, se encuentran hospitalizados, infectados de coronavirus.

Medios de comunicación sudamericanos detallaron que estos futbolistas, con edad promedio entre 18 y 21 años, llevan más de dos meses residiendo en Bolivia, tiempo que coincide con la cuarentena domiciliar obligatoria decretada por el gobierno de ese país.

Los futbolistas llegaron a Bolivia con la promesa de un empresario de fichar con el Thomas Bata, equipo de la segunda división de Bolivia, según explicó el periódico El País de Colombia.

Según los futbolistas, el representante colombiano, Édgar Humberto O., los convenció para viajar a Bolivia y probarse en un equipo del campeonato departamental de Cochabamba, pero que nunca conocieron, aseguró a EFE uno de los futbolistas, que prefirió mantener su identidad en reserva.

“Nos ofrecía un sueldo de 200 dólares mensuales y según nuestro rendimiento iba a aumentar eso", recordó con frustración ese joven de Bogotá.

Las cosas fueron mal desde el inicio cuando su representante comenzó a faltar a su palabra a días de la llegada de sus representados. El representante alquiló un par de apartamentos, de donde los echaron por no pagar el alquiler, hasta dejarlos en uno pequeño donde solo había colchones de paja, mencionó el jugador.

El representante solamente les llevaba arroz y fideos, incluso otros días no les daba nada para comer, mientras todos permanecían encerrados.

El grupo de futbolistas encontró alivio cuando la familia dueña del último sitio en el que vivieron les permitió vivir "gratis" y contactó al sacerdote David Cardozo para que les ayudase.

El futbolista contó que desafortunadamente al poco tiempo el padre de esa la familia se contagió con COVID-19 e identificaron a la esposa y los hijos como portadores del virus.

Tras unos análisis de laboratorio supo que sus otros ocho compañeros también dieron positivo al virus, menos él.

"Fue un momento duro para nosotros, porque lo que uno estaba anhelando era volver a su ciudad, a su país, con su familia y que nos lleguen con esta noticia es terrible", añadió el futbolista.

PARTE DEL ENGAÑO

"Hace unos meses se nos presentó un supuesto representante de nombre Jorge Sánchez, quien dijo tener futbolistas en diferentes equipos en la segunda división de Bolivia, y que trabajaba en Cochabamba. Nos dijo que era presidente del Club Thomas Bata, buscamos información de este equipo y aparecía que hacía parte de la segunda división, pero nunca encontramos quiénes eran sus directivos", le dijo al periódico El País de Colombia, Steven Velandia, uno de los jugadores engañados y quien junto con los otros siete compañeros se encuentra en el Hospital del Sur.

Velandia señaló que "al llegar a Bolivia nunca tuvimos contacto con el Club Thomas Bata, y lo que hizo el empresario fue llevarnos a diferentes pruebas en varios equipos. Cuatro quedamos en el Deportivo Petrolero, uno en Morejón y otros cuatro iban a jugar con el Royal Oruro. Tuvimos la opción de firmar el contrato, pero el representante no ayudó en nada porque los directivos no le ofrecieron plata".

Álvaro Mejía, presidente del Club Thomas Bata de Quillacollo, aseguró a medios bolivianos, que no sabía que estos jugadores colombianos llegarían a prueba al equipo.

"No teníamos idea de que venían estos muchachos; nosotros recién asumimos en el equipo porque los señores Édgar Osuna e Iván Damonte estaban a cargo del club por cinco años; pero lamentablemente no manejaron bien el equipo, lo tenían abandonado y eso motivó a que los ex directivos asumiéramos nuevamente", dijo Mejía.

Señaló que "me enteré por la prensa local que lamentablemente los muchachos de Colombia habían sido estafados. Ya estoy haciendo las gestiones para ayudarles, ver qué necesitan, mandé a un directivo al Hospital para que esté pendiente de ellos".