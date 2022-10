OFICIAL: Once Deportivo anuncia la salida de Rodolfo Góchez

El Once Deportivo anunció por medio de un comunicado que Rodolfo Góchez ya no seguirá al mando del primer equipo, esto luego de terminar la fase regular del torneo en el último lugar de la tabla y sin opciones de clasificar a los cuartos de final superado por clubes como el Santa Tecla, Atlético Marte, Metapán, FAS y Alianza.

Los números de Rodolfo Góchez con Once Deportivo fueron pésimos. Solo una victoria en dos partidos, más cuatro empates y cinco derrotas dieron todos los argumentos a la dirigencia negroamarilla de poder tomar la decisión de no seguir con su proyecto. El Once Deportivo también anunció la separción de Fernando Guerra, preparador fisico del equipo.

GÓCHEZ, CONSCIENTE DEL MAL TORNEO

Rodolfo Góchez se mostró consciente que los malos resultados le acompañaron durante su aventura en el Once Deportivo. Dijo en declaraciones de la prensa durante la penúltima fecha ante Metapán estaba seguro que el próximo torneo "no estaría" al cargo del equipo por los malos resultados que impidieron al plantel clasificarse a la fase de cuartos de final del torneo Apertura 2022.

"Le aseguro que con los resultados que hemos tenido en este país no hay una junta directiva que mire formas, y estoy seguro que en el próximo torneo no estaré acá, no solo del lado de ellos, sino de mi lado porque si se valorara un poco más lo que se intenta hacer, si se acercara más a explorar un poco si vale la pena lo que un entrenador intenta o no, lo que los jugadores quieren sería distinto", dijo Góchez sobre el césped del Calero Suárez en aquella ocasión.

Y es así como Rodolfo Góchez se despide de su tercer equipo en la primera división tras dirigir a Santa Tecla y tener un paso fugáz como Auxiliar en Águila.