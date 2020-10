Nicolás Muñoz, delantero del Águila y Williams Enrique Reyes, quien posee el registro de 294 goles en el fútbol salvadoreño, conversaron en simultáneo en el Güiri Güiri al Aire sobre la posibilidad que tiene el jugador del equipo emplumado de igualar o superar su marca.

Nicolás Muñoz suma 282 tantos y está a 12 goles de igualar el récord de goleo con el hondureño nacionalizado salvadoreño que por ahora milita en el Aspirante de Jucuapa en la segunda división.

"Gracias a Dios las cosas están saliendo muy bien, esperamos seguir así y lo que me importa es llegar bien físicamente para seguir ayudando al equipo. Estoy a 12 goles del Viejo Reyes para empatarle", comentó Muñoz.

El delantero panameño de 38 años reveló que el trabajo físico durante la pandemia del COVID-19 fue clave para tener un buen inicio en el Apertura 2020 en el cual ha marcado cuatro goles en dos partidos.

"Nunca me imaginé que iba a estar tan cerca de esta cifra, me alegro por él, es un buen amigo y un gran compañero. Es increíble", comentó Muñoz.

El panameño, que llegó al fútbol nacional desde 2004, confirmó que siente admiración y tiene respeto por Reyes.

"Sería algo extraordinario para mí si llegara a pasar en este torneo (superar a Williams Reyes), yo no sé cómo me acerqué tanto a una cifra que por años la vi muy lejos, miro hacia atrás y no lo puedo creer. Sería el punto de retirarme tranquilo con la satisfacción de que valió la pena tanto esfuerzo y me iría tranquilo del fútbol", recalcó Nicogol.

"Esta reingeniería del Águila creo que le está dando mucho más protagonismo a Nico, por ubicación, por rapidez, por presión ofensiva y él está aprovechando", comentó Rodrigo Arias sobre el desempeño del jugador canalero.

Por su parte Reyes fue figura goleadora en los equipos Dragón (dos veces), FAS (dos veces), Isidro Metapán, Águila, Juventud Independiente, Luis Ángel Firpo y Chalatenango entre el 2000 y el 2017 como máximo romperredes del fútbol nacional.

"Deseándole éxito y un gran torneo a Nicolás que ha arrancado de una buena forma, él sabe del cariño que le tengo. Me siento orgulloso de haber sido parte importante como compañero en su carrera, hicimos buena dupla. Aquí no hay viejos ni jóvenes solamente buenos y malos, creo que Nicolás con ese profesionalismo que tiene ha demostrado, así como yo", dijo en su primera intervención Williams Reyes a los panelistas.

"A cada rato están diciendo que debemos de retirarnos, pero está dando de qué hablar. Bendiciones porque usted es bueno y es goleador, Williams Reyes también. Adelante papá", enfatizó Reyes a lo que Muñoz expresó que "Vivimos buenos momentos juntos y a pesar de que de esa rivalidad han pasado 10 u 11 años nunca hemos sido envidiosos uno del otro, al contrario siempre nos hemos apoyado y tenemos una bonita relación. Cuando nos tocó ser compañeros nos apoyábamos y nos corregíamos algunas cosas".

Nicolás Muñoz confirmó que aprendió mucho de Reyes. "Cada vez que meto un gol de cabeza yo le digo a mis compañeros que lo hice a lo Williams Reyes, el Viejo no falla. Hay un respeto mutuo y una gran admiración por él. Me da gusto que esté activo y esté metiendo goles".

Por su parte Reyes explicó que lleva 52 goles en segunda división. "Ser competitivo ya se trae en la sangre y ponerse una meta es lo que nos ha hecho grande a mi persona y a Nicolás, Dios nos da la oportunidad de seguir entrando a un terreno de juego. Yo ya estoy como alguien para que puedan aprender".

"Como me dice el profe: sos mi entrenador allá adentro" y se le facilita a cualquier entrenador tener un jugador como Nicolás o Williams Reyes, gente positiva y hemos demostrado que somos positivos para ellos", indicó el jugador del Aspirante.



En la plática hubo espacio para hablar del buen inicio del Águila en el torneo. "Coria es un técnico que en su tiempo fue delantero por lo tanto le gusta un equipo ofensivo, un equipo que ataque, que el volante tape y tape el lateral. Estamos viendo un Águila mucho más ofensivo, mucho más atrevido y que el equipo trate de jugar lo más lejos de su área".

La mesa más redonda conformada por Cristian Villalta, Orestes Membreño y Rodrigo Arias también analizó la segunda jornada del Apertura 2020.

Al respecto Orestes Membreño destacó que la parte física ya pasa factura a algunos equipos. "El aspecto físico les pasa una factura terrible, el Marte terminó arrastrando los pies".

Villalta dijo que en las dos fechas del Apertura "lo que estamos viendo ahorita es el saldo de los que hicieron bien su pretemporada. Águila y Metapán sí hicieron los deberes al igual que Alianza"

"La diferencia la hace el talento y el trabajo y el Metapán trae las dos cosas a parte iguales", expresó Villalta al mencionar el desempeño del cuadro calero que liga dos triunfos seguidos.

"A mí me gusta mucho este Metapán, el funcionamiento y el equilibrio que le da Herbert Sosa. Yo los veo serios candidatos", mencionó Orestes.

Rodrigo Arias tocó el aspecto individual de algunos jugadores. "Me da la impresión de que los jugadores que salen de un equipo y llegan a otro tienen un hambre de demostrar 'conmigo se equivocaron'".