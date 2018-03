Nuevo técnico del Municipal Limeño promete un equipo ofensivo

El técnico del Municipal Limeño, el argentino Emiliano Barrera, llegará al país este sábado para comenzar a trabajar en la pretempotada desde la próxima semana.

El gaucho habló con EL GRÁFICO desde Argentina para dejar en claro cómo juegan sus equipos y, por ende, cómo pretende que juegue el plantel santarroseño.

"Lo único que puedo decir es que mis equipos son ofensivos y mi filosofía no la cambio. De esa manera le gané al Real Estelí, en Nicaragua, metiéndole cuatro goles y no me gusta defenderme", apuntó el estratega, que llegará a las filas mantequeras para reemplazar al paraguayo Hugo Marcelo Ovelar.

Barrera se mostró cauto para hablar de lo que pretende con el equipo santarroseño, para el certamen que viene.

"Primero quiero que tengamos una filosofía de juego donde tengamos la pelota y saquemos resultados para llegar a la final", indicó.

Barrera viene de dirigir al Deportivo Ocotal de Nicaragua y El Salvador será el segundo país centroamericano que le abre las puertas en lo laboral.

El estratega indicó que está al tanto de las últimas dos contrataciones, los nacionales Jairo Henríquez (volante) y José Ángel Peña (delantero). El primero procede del FAS y el segundo del Metapán.

En el certamen anterior, el equipo santarroseño llegó hasta cuartos de final. Concluyó la serie ante Santa Tecla con dos empates por 0-0, pero se quedó porque el plantel tecleño terminó en mejor posición durante la fase regular.