Nuevo técnico del Firpo niega incidencia del presidente en sus decisiones

Minuto 35 del juego entre Firpo y Metapán. Estadio Jorge Suárez Landaverde. Jornada 16. El presidente del Firpo, Modesto Torres, ha bajado cerca del banquillo taurino para exponer algo al técnico Asdrúbal Kasselly Flores, quien apenas dirigía su tercer compromiso, su primero como técnico principal. Los dos anteriores los había trabajado como interino, tras la salida de Jorge Calles.

La imagen dio de que hablar en redes sociales, pues muchos consideraron que Torres era quién tomaba las decisiones y manipulaba a Flores durante el partido.

Pero el timonel pampero dijo que no es así y reveló por qué bajó Torres y qué le dijo.

¿Cómo ve actualmente al Firpo, al que acaba de tomar como técnico principal?

Es difícil la situación, pero hemos tomado el reto. Los muchachos están mejor anímicamente, pero no hemos obtenido los resultados que quisiéramos. Hay que seguir trabajando. Confío en el grupo de jóvenes luchadores que tengo. Sabemos en la situación en la que estamos, pero podemos sacar este barco adelante. Toca trabajar para hacer el mejor esfuerzo.

¿Le sorprendió que la dirigencia del Firpo lo dejara al frente del primer equipo, dado que se lo comunicaron el viernes por la tarde?

Fue sorpresa, la verdad. Ya habíamos hablado con el presidente (Modesto Torres) de que iba a llegar alguien más. Estábamos dispuestos a trabajar, pero igual acepté. Yo le dije al presidente que como auxiliar o principal el resto es grande. Lo tomé a bien. Es una oportunidad que no se le da a cualquiera. Sé en el club en el que estoy. Siempre me ha gustado trabajar. Me gusta que me conozcan por mi trabajo.

El sábado, al minuto 35 del partido ante Metapán, Modesto Torres llegó cerca del banquillo del plantel a decirle algo. ¿Qué le dijo?

No fue sobre ninguna situación deportiva. Conmigo, desde que estoy en el equipo, nunca se ha puesto a decirme las cosas que hay que hacer o no. Me recordó una situación y nada más eso.

¿Qué le recordó?

Sobre la importancia que tenía el partido y que teníamos que ganar. Me recordó que en la banca había jugadores que podrían llegar a ayudar y que ya había hablado con el profesor Francisco Jovel (asesor deportivo) y que habíamos hablado sobre esa situación de arriesgarlo y tratar de empatar.

¿Torres llegó a sugerirle cambios?

No, no, no. Solo me habló de la importancia del partido y que teníamos que sacar ese resultado. Mucha gente malinterpretó eso, así como se hizo en otras ocasiones.

Quedan seis juegos para Firpo en fase regular, el equipo ahora es último con 8 puntos, ¿es factible salir de esa zona al cierre de la fase regular?

Es difícil, la verdad. Pero con los muchachos hemos hablado de la parte emocional, que es la más importante por esta situación en la que nos encontramos. Estamos hablando todos los días. Trabajamos en esa parte. Tenemos cerca al Sonsonate, a cuatro puntos. Son finales todos los juegos que vienen para nosotros.

¿Cree que en el siguiente torneo Firpo deberá pensar más en asegurar la permanencia, que en jugar cuartos de final?

Estamos sabedores de eso. Nos jugamos la categoría en el próximo torneo. Intenteramos hacerlo. Tenemos que hacer honor a nuestro nombre, ser como el boxeador argentino Luis Ángel Firpo. No se rindió. Siempre les pongo de ejemplo eso a los muchachos.