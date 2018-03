Nuevo refuerzo del Real Madrid revela que cumple uno de sus sueños

MADRID, ESPAÑA. Theo Hernández, lateral izquierdo del Atlético de Madrid que la pasada campaña jugó cedido en el Alavés, no ocultó que "desde pequeñito es un sueño" jugar en un club como el Real Madrid, confirmando el traspaso que está a días de hacerse oficial."Desde pequeñito es un sueño", aseguró Theo en Los Ángeles, Estados Unidos, donde se encuentra colaborando con un campus."Estoy muy emocionado e ilusionado con los mejores jugadores del mundo. Ahora lo único que hay que hacer es seguir trabajando y luchando", añadió confirmando su pase al Real Madrid.En los próximos días se espera el anuncio oficial de un traspaso que rondará los 26 millones de euros (29 millones de dólares) entre Real Madrid y Atlético de Madrid, que romperá el pacto de no agresión que tenían."Ha sido un placer estar con todos los niños, espero el año que viene volver otra vez. Llevo poco tiempo en Los Ángeles pero me está gustando mucho. Espero quedarme más días", aseguró.