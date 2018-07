Nuevo presidente de la FESFUT: Hugo Carrillo

Hoy se realizó la elección del nuevo comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) y los encargados de la elección decidieron que Hugo Carrillo sea el nuevo presidente de la institución entre 2018 y 2022.

Carrillo ganó el cargo con 32 votos a favor, mientras que el otro contendiente al puesto, Ernesto Allwood, obtuvo cinco votos. Además, hubo dos nulos.

El comité ejecutivo en total quedó de la siguiente manera:

Hugo Carrillo - Presidente

Émerson Ávalos - Vicepresidente

Juan Pablo Herrera - Vicepresidente

Ernesto Allwood - Director

Américo Rodríguez - Director

Rolando Arias - Director

Wálter Reyes - Director

Al final de la jornada de elecciones, Hugo Carrillo se mostró sorprendido ante el masivo apoyo que recibió, tomando en cuenta que incluso hubo diez votos a su favor de la primera división profesional, que tenía a Ernesto Allwood como abanderado.

"Agradecer todo el apoyo, no me lo esperaba. Me comprometo con el fútbol y con toda la estructura. He adquirido la experiencia para saber cómo se maneja el fútbol", declaró Carrillo.

MOMENTOS DE TENSIÓN ANTES DE LA ELECCIÓN

El Congreso Ordinario de la Asamblea General del Fútbol inició cerca de las 10:30 de la mañana, con 30 minutos de retraso, y con la instalación de 39 de los 40 delegados que habían sido convocados y que representan a los sectores profesionales y aficionados del balompié nacional.

Los únicos delegados que no participaron fueron Juan Carlos Monroy, del Real Pajonal de la tercera división, quien no contó con el aval para participar por la falta de una firma en su credencial y fue sustituido por Walter Reyes. La otra ausencia fue la de Santiago Valladares, presidente de la ADFA de La Libertad, quien no asistió.

Previa a la elección de los cargos del nuevo comité, hubo una pequeña discusión por la forma en la que se elegirían los cargos.

La primera división objetó la manera de elección a una de las dos vicepresidencias después que la Comisión Electoral manifestó que si uno de los siete miembros que aspiran al nuevo comité ejecutivo participa para optar al cargo de presidente y este no es electo, entonces quedaría inhabilitado para optar a una de las dos vicepresidencias, tal como había sucedido en períodos anteriores.

"Creemos que se está coartando un derecho que le asiste a un miembro electo al nuevo comité ejecutivo. El código electoral y los Estatutos de la FESFUT son los únicos documentos que puede valorar ese punto y no un comité electoral. Es algo que nos ha sorprendido porque pensamos que es un criterio fuera de lugar de parte de ustedes", manifestó Ernesto Alwood, uno de los dos nuevos miembros que representará a la primera división en el nuevo comité ejecutivo y que aspiraba a la presidencia del ente colegiado.

"Si un miembro electo pierde su opción a la presidencia puede optar a una vicepresidencia. Ustedes están limitando a esa opción legítima que tiene derecho, ya que no es potestad de ustedes y no existe artículo alguno dentro del código electoral y los actuales estatutos que lo prohíba", recalcó Allwood.

Debido a sus alegatos la comisión electoral solicitó llevar a votación la moción expuesta por la liga mayor para que el miembro perdedor al cargo de presidente pueda optar a una vicepresidencia.

Luego de un receso de 20 minutos, el pleno decidió al final con votación secreta no avalar la moción presentada por la Primera División tras y con 22 votos en contra y 17 a favor se determinó que quien perdiera en la puja por la presidencia no podía ser vicepresidente, sino director.