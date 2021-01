Nuevo logo de Alianza, en el ojo del huracán

Alianza anunció desde el pasado lunes el cambio radical de su logo y tal parece que dicha decisión no ha sido bien recibida por algunos ex jugadores del equipo aliancista que fueron consultados para conocer sus puntos de vista a la nueva transformación del logo que identifica al aliancismo como tal.

El más crítico a dicho cambio ha sido el ex volante ofensivo, Héctor Joaquín “Kin” Canales Escobar, quien mostró su desacuerdo al cambio de logo porque se le está cortando parte de la historia del propio Alianza.

“Es un insulto a toda la institución, no sé quién habrá hecho eso o de quién fue esa idea, le está quitando la historia al equipo, las estrellas que tenía eran los catorce campeonatos que el equipo ha logrado en su existencia”, destacó “el Duende Blanco” desde los Estados Unidos donde reside desde muchos años.

“Kin” Canales se mostró molesto por el cambio al emblema aliancista y mencionó ante la ausencia de atestados en el logo diciendo que “quiere decir que se comienza de cero, sin logros. Es una historia que se está borrando, el insulto es para toda la afición y para todos los jugadores que estuvimos y nos entregamos en el equipo, cambiar algo que representa al aliancismo no lo veo bien, de ninguna manera, mejor las personas que hicieron esto que se dediquen a otras cosas o a sus negocios”, recalcó con enfado uno de los íconos del aliancismo.

Por su parte, para Misael Alfaro, ex portero de los albos en sus inicios como jugador profesional mostró también su desacuerdo hacia el cambio del logo albo.

“Me hace recordar a la “A” gótica que se utilizaba anteriormente cuando la gente nos apoyaba a finales de los años 80’, la verdad es que un logo no hace a una institución, pero siento que le quita la identidad a un equipo si se le cambia un logo, un color, pero el aliancismo, el sentimiento que existe se mantiene siempre, independientemente de cambios que se hagan”, destacó el ex técnico de Municipal Limeño.

El ex guardameta tecleño dijo además que “lo único que queda será cambiar las pancartas de apoyo para que las barras no pierdan esa indentidad, soy del pensar que las instituciones deben de mantenerse tal como son, sin cambiarle ni un punto y ni una coma y debe perdurar de por vida, un equipo muy grande no debe de tener esa actitud de cambios ante la afición y que ellos puedan declararse como aliancistas”, resaltó el ex seleccionado nacional.

Pero no todo fue palos contra la nueva insignia blanca, hubo jugadores que se mostraron conformes a dicho cambio.

“Realmente siento que la “A” original de Alianza es la gótica y a mí me parece igual, no hay de dónde perderse, lo que pasa es que tras el tiempo en Alianza se ha estado cambiando el logo, pero en lo personal me gusta, todo y cuando no se pierda la letra “A” todo estará bien”, afirmó William Chachagua, ex lateral izquierdo de los albos en la década de los años 90’.

Mientras que para otro referente albo, el uruguayo Rubén Alonso, dijo no estar a favor del cambio pero guardó sus reservas sobre los motivos que tuvo la actual dirigencia en hacerlo.

“No estaría de acuerdo con el cambio pero no deseo opinar de manera profunda, no miro la razón de cambiar el logo pero hay que saber las razones que la dirigencia tuvo para hacerlo, pero leyendo la opinión de los aficionados me parece que está molesta con eso”, advirtió.

Para dos uruguayos que dejaron marcado su fútbol y su imagen en el equipo blanco los cambios hechos en el logo de Alianza tiene sus bemoles en términos generales.

"No sé las razones que tuvieron para cambiarlo, creo que el anterior tenía mejor gusto por las estrellas y por el fondo color azul, es nuevo es algo simple, creo que es de acostumbrarse a lo nuevo", destacó Adrián La Cruz.

El ex atacante charrúa y que se convirtió en nuestro fútbol en uno de los mejores defensores diestros en el aliancismo aseguró que "al principio uno no lo comparte (los cambios hechos) pero no me parece que le hayan quitado las estrellas, estas son la historia y se siente el cambio. Lo mismo es jugar con una camisa rosa, se siente raro pero a veces la publicidad te obliga a esos cambios", recalcó.

Mientras que para Alejandro Curbelo, mira normal el cambio hecho en el logo de los albos y consideró que no existe mucha diferencia a las anteriores.

"Lo comparé con el logo de una camisa de Alianza que tengo acá y la verdad no le veo tanta diferencia, mantiene la esencia, es parecida a la anterior, las cosas deben cambiar, la gente tiene también derecho a opinar, a disentir y considero que el mercadeo tiene mucho que ver, son cambios naturales en equipos importantes en el Mundo", externó "el Colo" Curbelo, ex técnico y campeón con los albos como jugador en el Apertura 199 y en el Clausura 2004.