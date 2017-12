Nuevo jugador del Metapán tiene problemas judiciales en Estados Unidos

El jugador estadounidense Ricardo Velazco, nuevo jugador del Isidro Metapán, es acusado del delito de estupro en Utah, Estados Unidos, un delito de agresión sexual contra una menor de edad, por el cual tiene una sentencia pendiente.

Velazco, de 24 años, habría tenido relaciones sexuales con una menor de 15 años en mayo pasado, por lo que su equipo de la MLS (primera división), el Real Salt Lake, así como la misma liga, decidieron suspenderlo de toda actividad el 25 de agosto de este año.

El estadounidense, de madre mexicana, arribó ayer a El Salvador y fue presentado por el Isidro Metapán, aunque el equipo dijo que no conocía nada del caso antes de ficharlo.

Esta noche concretamos nuestro segundo fichaje: Ricardo Israel Velazco, de 24 años de edad, de nacionalidad Estaunidense. Procedente del Real Salt Lake (MLS). ¡Bienvenido a la Ciudad Calera! pic.twitter.com/9PoCRECuJH — A.D. Isidro Metapán (@adimetapansv) 30 de diciembre de 2017

ÉL YA ACEPTÓ SU CULPA

Sobre la acusación judicial, el periódico "Deseret News", de Utah, afirma que Velazco se declaró culpable de agresión sexual para reducir la pena, un delito tipificado como clase A y que es castigable con una pena de un año en prisión y 2 mil 500 dólares de multa.

Antes estaba siendo acusado de actividad sexual ilegal con una menor, un delito de tercer grado que podía ser castigado hasta con cinco años de prisión. Su abogado, Greg Skordas, indicó al "Deseret News" que esperan que el juez que lleva el caso valore el hecho de que su representado no tiene antecedentes penales, para que reciba una pena menor.

Skordas reveló además que su cliente dijo estar "molesto cuando le dijimos los hechos reales (sobre la edad de la niña). Ha sido honesto sobre su conducta desde el primer día. Él absolutamente creía que era mayor de edad".

De acuerdo al "Deseret News", la sentencia será dada a conocer el 16 de enero de 2018.

El incidente se produjo en mayo, cuando Velazco tenía 23 años, y conoció a la menor en un bar. Luego se retiraron del lugar y sostuvieron relaciones sexuales, aunque él creyó que la chica tenía 18 años.

METAPÁN NO SABÍA DEL HECHO

EL GRÁFICO contactó a Rafael Morataya, presidente del Isidro Metapán, para conocer si conocía del hecho. Dijo que no tenían información sobre eso y que esperarán la sentencia para saber qué hacer con su fichaje.

"Me estoy dando cuenta hasta ahora que ustedes me están llamando. Habría que consultarle a él cómo está ese caso. Él nos dijo que tiene que regresar en los próximos días a Estados Unidos por un caso en la Corte, pero yo no le pregunté por qué. No sé la fecha exacta en la que tiene que volver, pero le voy a preguntar", apuntó Morataya.

Por ahora, el dirigente calero no pudo precisar qué sucederá con este jugador. "Si no le dieran cárcel podría jugar sin problemas. Me imagino que él sabe a lo que se atiene, porque me hubiera dicho o me hubiera mencionado que se le pudiera complicar. En Estados Unidos por un ticket (infracción) lo pueden llevar a Corte. Yo sé cómo son la leyes en aspectos de Corte", apuntó Morataya.

El dirigente dejó en claro que Velazco ya viene contratado al Isidro Metapán porque no quiso venir a prueba, así que tendrán que analizar su contrato si algo más llegara a suceder.