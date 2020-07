Nuevo formato de eliminatoria de CONCACAF genera debate y críticas

El nuevo formato para la eliminatoria de CONCACAF para el Mundial de Catar 2022 generó reacciones diversas y dejó algunas críticas. Según anunció el ente regional ya no habrá hexagonal y su lugar avaló un octagonal final donde se definirán las tres plazas a la próxima Copa Mundial de la FIFA.

Alexis Martín-Tamayo, conocido como MísterChip explicó detalles del nuevo formato anunciado por la CONCACAF para la eliminatoria hacia el Mundial de Cartar 2022 y en ese análisis habló de por qué El Salvador disputará la primera fase como una de las 30 selecciones pese a ser sexto en el ranking del área.

En su cuenta de Twitter Míster Chip posteó que "El Salvador es la selección a la que más perjudica este formato respecto del anterior. No estoy descubriendo la penicilina. Es una evidencia a la que se llega, simplemente, haciendo números".

Por su parte el periodista Fernando Palomo también comentó sobre las cinco selecciones ya clasificadas al octogonal.

"CONCACAF nunca dejará satisfechos a todos sus miembros. Hoy, el formato rumbo al Mundial es el que es. Los cinco que pasan directo algo hicieron para estar en ese lugar. Verlo de otra manera es victimizarse", escribió en su cuenta de Twitter Fernando Palomo, comentarista de ESPN luego de anunciarse el formato.

Tamayo, experto en datos estadísticos sobre fútbol, reconoció que la Azul estaba muy cerca del hexagonal del formato anterior.

"El Salvador lo tenía muy cerquita con el anterior formato de clasificación, pues no lo tiene, la respuesta me parece sencilla, esas cinco selecciones matemáticamente ya tenían garantizada su presencia en el Hexagonal final y entiendo que CONCACAF lo que ha intentado es que los méritos que habían adquirido las selecciones antes de la eliminación del anterior formato que se les respete, esas selecciones se han ganado su derecho", explicó.

Míster Chip también explicó el tema por qué cinco selecciones pasarán al octogonal y no seis."El Salvador lo tenía muy cerca estaba peleando codo a codo con Canadá por conseguir esa última plaza en el Hexagonal, aunque se hubieran sido inteligentes en planificar una estrategia para los amistosos tendrían muchas opciones, lo cierto es que matemático no era y ahora van a tener que competir con el resto de selecciones", reforzó Míster Chip.

"Los cabezas de serie y la ventaja que van a tener selecciones como El Salvador y Canadá es que al menos como cabezas de serie, los partidos más duros los van a poder cerrar en casa", indicó el español que también es comentarista deportivo.

A nivel local hubo descontento con el nuevo formato en algunos periodistas deportivos.

"Un descaro lo de CONCACAF para cambiar el formato y que Canadá (país del presidente de la confederación) y Panamá entren en la última fase.", dijo Milton Aparicio, de Canal 33.

Por su parte Diego López, periodista de Canal 33 y de El Gráfico TV mencionó cinco puntos del nuevo formato el cual definió como una "locura".

"El nuevo formato no me parece una locura. Clasificados a la hexagonal aún no estábamos, faltaban fechas FIFA. Claro está: cero peso en CONCACAF. Es una tontería que pretendan sacar cuatro ventanas de partidos en este 2020", citó López.

Otro punto destacado por Diego fue "Ahora bien, @Concacaf y su presidente @VicMontagliani debe de explicar, por transparencia, cómo se tomó la decisión, en acuerdo con quién o quiénes".

Para Roberto Bundio, de TCS, "Lo más lógico era que Concacaf dejara a las 6 selecciones ya clasificadas y buscara las otras 2 plazas....Era tan sencillo", escribió.