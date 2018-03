Nuevo defensa del Águila: “El Salvador era un equipo muy jodido”

Andrés Ibargüen, nuevo refuerzo del Águila, formó parte de la selección sub 20 de Colombia que derrotó 3-0 a El Salvador en el Mundial de Turquía 2013. Cuatro años después, el zaguero de 24 años fichó por los emplumados y piensa demostrar su calidad para mantener la jerarquía en el fondo. Asegura que viene con sed de títulos.

¿Cómo te has sentido en las primeras prácticas del equipo?

La verdad me he sentido muy cómodo con el grupo. Se nota que es un equipo muy familiar, hay mucha comodidad, hay buenos amigos. La idea siempre es formar familia, sentirnos como familia, respaldarnos los unos con los otros. Me he sentido cómodo a pesar de que hace poco llegué.

Teniendo experiencias en clubes como Olimpia de Paraguay y Boyacá Chicó de Colombia, ¿qué te motivó venir a Centroamérica para jugar con Águila?

Siempre uno como jugador tiene en mente coger más experiencia y siempre ayuda mucho salir del país. Lo que más me motivó fue cuando me enteré que el club va a jugar la Liga CONCACAF. Entonces, eso es un torneo muy bonito que cualquier jugador se motivaría para jugarlo. Y conozco al club, que es uno de los grandes, y como grande siempre es bueno participar en torneo así.

Y según lo que has visto, ¿qué posibilidades tiene Águila para ser protagonista en la Liga CONCACAF?

Pienso que tenemos un gran equipo como para hacer una buena presentación. Hay muy buenos jugadores. Todo eso lo podemos lograr si trabajamos de la mejor manera. Lo estamos haciendo para lograr los objetivos que nos hemos planteado. Y sí, pienso que vamos a hacer una buena presentación en CONCACAF. Hay equipo para hacerlo.

Formaste parte de la selección sub-20 que venció 3-0 a El Salvador en Turquía 2013, ¿qué recuerdas del rival en ese duelo?

Lo que más recuerdo de ese compromiso es que teníamos que ganar ese partido como fuera, porque si lo ganábamos volvíamos a la ciudad en que nos tocó debutar (Trabzon). Era una ciudad mucho mejor que en la que nos tocó jugar contra El Salvador (Gaziantep). Si perdíamos con ellos y empatábamos, nos quedábamos en esa ciudad.

Lo que nosotros queríamos era volver a aquella ciudad. Recuerdo que El Salvador era un equipo muy jodido, muy complicado. Fue un partido muy complicado hasta que se nos abrió el marcador y ya después lo pudimos dominar.

La defensa del Águila ha sido la mejor en los últimos torneos, ¿cómo asumes el reto de ayudar a mantener esa jerarquía?

Pienso que no sería un reto, pienso que sería un compromiso con la institución, que me abrió las puertas. Hay que lograr mantener nuestro arco en cero, lograr que no nos hagan tantos goles. Pienso que eso no va a ser un compromiso no solo mío, sino de todo el equipo, para poder seguir con esa racha ganadora de mantener nuestra valla en cero y para que eso le sirva a nuestro golero, para seguir ganando más Guantes de Oro.

¿Qué puede esperar el equipo de ti para el próximo torneo?

De mí pueden encontrar un jugador que le puede dar mucha seguridad en la parte de atrás, mucha seguridad, mucha confianza. Soy muy fuerte en los mano a mano, en el juego aéreo. Yo aspiro explotar todo mi potencial para poder brindar muy buena seguridad en la parte defensiva al equipo.

Águila no gana un título a nivel nacional desde 2012, ¿viene con ese compromiso de luchar también por ese objetivo?

Como todo jugador, siempre aspiro a ganar el título, porque una de las cosas más buenas del fútbol es salir campeón. La verdad vengo con toda la mentalida puesta. Y si trabajamos duro, yo creo que este año podemos lograr algún título. Dios quiera lo podamos lograr para darle esa satisfacción que tanto está esperando la gente.