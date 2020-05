"Nuestro FAS tenía dos equipos titulares"

Venir a El Salvador a formar parte de la primera división hace dos décadas eran un reto del que había mucha expectativa para Carlos "El Tractor" Menjívar, quien sin imaginarlo, formó parte de tres equipos que fueron la cúspide en el país: el FAS de "Chochera" Castillo, el Metapán del "Bochinche" y la selección que ganó la medalla de oro en 2002.

Hablar de fútbol le trae muchos recuerdos a este salvadoreño ahora radicado en Estados Unidos. Sus alegrías, títulos, deudas salariales fueron parte de esa experiencia del que siempre que puede, observa partidos de antaño. Ahora tiene un trabajo destacado en la formación de jugadores en el que aporta de lo que él mismo experimentó.

"Recuerdo muchos momentos y personas especiales, partidos y ambientes difíciles. El salvadoreño es exigente porque aman el fútbol y creen en ti como jugador", dijo el ex volante nacional.

Menjívar llegó a El Salvador en 2001 y formó parte de la selección sub23 que ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2002, equipo dirigido por Juan Ramón Paredes quien luego llegó al Alianza. Estuvo con él en pretemporada con los albos pero no se llegó a ningún acuerdo con la directiva que entonces presidía Ricardo Padilla, por lo que el FAS le dio una oportunidad.

"Me fui con el profesor (Alberto) Castillo y don Reynaldo Valle (expresidente del FAS) y les agradezco por tomarme en cuenta. Me tuve que adaptar al fútbol salvadoreño pero fue de las mejores experiencias", agregó.

Menjívar estuvo en un equipo tigrillo comandado por" Chochera" y recuerda muchos partidos, pero en especial, aquella final ante el Águila en el 2003 que se llevaron el título en penaltis tras un 2-2 en tiempo extra. "Fue un partido de muchos nervios, exigente, pero que siempre recordaré. Son momentos únicos", reconoció.

También destacó el choque amistoso ante el Boca Júniors de Argentino, club al que siempre le tuvo admiración. "Ese partido contra Boca Juniors nos preparamos bien. Con Carlos de los Cobos (entonces entrenador tigrillo) sabíamos que podíamos hacer un buen partido. Se vio la calidad de ellos, bien organizados y se sentía cómo pesaba la camisa. Había jugadores como Cata Díaz, Fernando Gago, quienes era un lujo verlos jugar ", destacó.

"Ese FAS tenía dos equipos titulares y todos funcionaban a la perfección. Claro que había uno de referencia, pero los demás que entraban lo hacían de la mejor manera", destacó.

Esa etapa con los tigrillos la recuerda casi al pie de la letra. Tanto así, que añadió que fue Nelson Ancheta, en ese entonces auxiliar técnico de FAS, quien le puso el sobrenombre de "Tractor". "Recuerdo que fue el profe Ancheta me puso ese apodo porque en los entrenos me dejaba ir con todo y me decía que no tenia frenos (ríe). También aguanté muchas patadas pero nunca lo hacía de mala manera".

Menjívar dejó al FAS en el 2004 y luego tuvo fichó en Metapán, Águila y Municipal Limeño. "Tuve la fortuna de jugar con futbolistas de mucha calidad como Amaya del Cid, Paolo Suárez, Ernesto Aquino, con quienes también pude ganar el título", destacó.

¿Qué hace ahora?

Menjívar trabaja con una asociación de fútbol llamada MLVA Soccer Club en el cual tiene 1 mil 300 niños desde la edad de cinco a 18 años de edad, entre chicos y chicas. También cuenta con un nivel más llamada MLS League en el cual sirve como semillero para los equipos profesionales y semiprofesionales en Estados Unidos.

Está con ellos hace cinco años y su labor es de coordinador de proyectos de las categorías que van desde la sub13 a la sub19. "Trabajamos con cinco equipos en ese rango de edad y mi trabajo es de planificar el año por microciclos, buscar las competiciones. También cómo se va dando el seguimiento a los muchachos, si les falta lo físico, lo técnico, todo eso".

Debido a la pandemia del COVID-19, todos los proyectos están detenidos pero confía en que pronto pueda reanudarse. "Por el momento estamos a la espera de lo que dirá el Gobierno sobre cuándo abrirá el comercio y otras empresas debido a esta pandemia para ver cuándo volvemos a entrenar con los muchachos", dijo.

Su mirada está en ser entrenador profesional pero no está en sus planes dirigir en El Salvador. "Lastimosamente no hay planes que puedan garantizarte continuidad en los equipos de primera división. Se debe trabajar mucho en infraestructura, en las bases para tener proyectos sólidos, pero de momento no se tiene en El Salvador", finalizó.