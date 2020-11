"Nos vamos con un sabor agridulce porque hicimos todo para ganar"

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, lamentó el empate 1-1 ante Paraguay como local y se detuvo en el análisis del sistema VAR, en una conferencia de prensa virtual que ofreció tras el encuentro válido por la tercera jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022.



"Nos vamos con un sabor agridulce porque Argentina hizo todo para ganar. En el segundo tiempo metimos al rival atrás. Hay que valorar también la actitud del equipo, que siempre creyó en lograr el triunfo", enfatizó el entrenador.



"Los primeros quince minutos del equipo no fueron buenos, ellos se adueñaron un poco de la pelota. Después, lamentablemente por la lesión de Exequiel, con Gio (Lo Celso) en esa posición y moviéndose entre líneas, el equipo reaccionó y él contribuyó de manera especial. Estuvo bien en fase de posesión y de recuperación. Estamos contentos, porque es un jugador que nosotros valoramos", analizó.



"Ellos consiguieron la ventaja con el penalti y, a partir de ahí, creo que fue todo nuestro, sinceramente. El equipo reaccionó, creó situaciones, tuvo la pelota. Logramos el empate y pudimos habernos ido con ventaja del primer tiempo. El segundo tiempo fue todo nuestro. Aunque no se ganó, hay que valorar varias veces que se hicieron bien", completó Scaloni.



Sobre la incidencia del VAR en el resultado, el seleccionador de Argentina fue concreto.



"Creo que el tema del VAR hay que unificarlo de alguna manera. Hay un montón de jugadas en las cuales podía haber actuado y hoy no actuó. No hablo de buena o mala fe, hay que unificar el criterio. Nos quedamos con un jugador por varios días o meses afuera (Palacios), el golpe existe y el VAR no revisa".



Scaloni agregó sobre el VAR en este partido que "en el penal de Paraguay, puede cobrarlo o no, para mí no, pero hay invasión de Balbuena de un metro. No se repite. Y en nuestro gol anulado, más allá de que creo que es legal, el tiempo que pasa o los pases que pasan desde la falta hasta el gol... ahí creo que tenemos que unificar criterios".



El entrenador insistió puntualmente sobre lo que hizo el VAR en esta jugada. "No sé cuántos pases hubo, pero fueron bastantes. Hay que unificar criterios porque el fútbol así no le gusta a nadie, sinceramente".



Ante la designación de Nicolás González como lateral izquierdo ante la ausencia de Nicolás Tagliafico por lesión, el entrenador señaló: "La opción siempre la tuvimos en mente, creemos que puede cumplir esa función. Es una alegría enorme por él. Me gustó que haya jugado como lo hizo".



Por su parte, Nicolás Otamendi brindó su análisis del encuentro y dijo: "En la primera parte estuvimos un poco incómodos por la presión. Una vez que nos animamos más a tener la pelota y a ocupar los espacios, en el segundo tiempo estuvimos en campo de ellos. Encontramos el gol y lamentablemente no fue. Las sensaciones son raras, lo intentamos, tratamos siempre de estar ordenados y profundizar, no se dio".



Con respecto al encuentro del ingresado Giovani Lo Celso y del devenido lateral Nicolás González, el actual jugador del Benfica expresó: "Gio entró bien, los chicos son conscientes de que son importantes. Entró bien, pidiendo la pelota, tratando de ocupar los espacios. Así conseguimos el gol. Nico metió un buen salto. Como uno de sus primeros partidos oficiales, creo que lo ha hecho bien. El entrenador seguramente debe estar muy feliz".