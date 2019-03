''Nos sirvió de motivación que se dijera que no sacaríamos el partido contra Jamaica''

Óscar Cerén fue uno de los jugadores más destacados para la selección dde fútbol este sábado. Provocó, al minuto 85', el gol en propia puerta del jugador jamaicano Damion Lowe.

El jugador de Alianza jugó su partido número 25 con el combinado nacional, desde su debut en 2013. Si ese segundo tanto sobre Jamaica lo hubiese marcado, contaría ya con cinco dianas con selección y el tercero en la Liga de Naciones.

A su arribo este domingo en la ciudad de Washington, concedió una breve entrevista con Deportes Grupo LPG.

Horas después del triunfo contra Jamaica, ¿qué ambiente han encontrado en Washington?

Llegando al hotel, el ambiente está tranquilo con solo la presencia de la prensa deportiva, pero cansados por haber madrugado.

¿Cómo han tomado el sacrificio de haber jugado sábado por la noche y viajar muy temprano a Washington para cumplir este amistoso ante Perú?

Siempre lo tomo con responsabilidad, siempre que me toman en cuenta para representar los colores de mi país, pero un poco cabizbajo porque tuvimos un gran desgaste físico el sábado, después del partido dormimos solo dos horas, porque a las 3:30 de la madrugada (del domingo) salimos al aeropuerto. Casi no he dormido nada pero son sacrificios y siempre es una responsabilidad.

¿Estuviste pendiente de lo que sucedía con los partidos de Liga de Naciones del domingo y que le interesaban a El Salvador, como el Canadá - Guayana Francesa, Bermudas - Dominicana, ...?

No, estuve en el cuarto descansando, rendido y hay que recuperar fuerzas.

¿Qué piensas de que previo al juego contra Jamaica había mucho pesimismo, se hablaba de que no iríamos a Copa Oro. ¿Cómo lograron aislarse de la mala vibra?

Eso fue un factor que nos sirvió para tener mayor motivación, se hablaba que no sacaríamos adelante ese partido. En vez de poner atención a eso, pensábamos que teníamos calidad y que jugaríamos en nuestra cancha y con nuestra afición. Gracias a Dios esa motivación sirvió.

¿Te diste cuenta que por tu buen juego ante Jamaica te elogió en redes el periodista Alexis Martín Tamayo (MisterChip)?

Sí, me contaron. Agradecido por sus palabras. Motiva para seguir esforzándome por mi país.