"Nos gustaría jugar de noche en el Barraza"

Para Benji Villalobos, portero de Águila, es algo singular poder jugar de noche en el estadio Juan Francisco Barraza, de San Miguel. Cree que por el tema del desgaste físico en el Oriente del país y por las jornadas que hay entre semana en competencia de primera división, es idóneo competir en horario nocturno. Pero para volver a jugar por la noche en el Barraza, el cancerbero y sus compañeros de equipo tendrán que esperar , porque la comuna migueleña aún trabaja en el alumbrado de ese legendario escenario deportivo.

¿Cómo va el trabajo de pretemporada de Águila?

Han sido provechosos estos días de trabajo de pretemporada. Nos hemos dado cuenta de que los compañeros no llegaron de cero. Todos teníamos una base de trabajo y eso ha facilitado un poco el trabajo del cuerpo técnico. No es lo mismo entrenar solo que hacerlo en grupo, pero bueno al final te adaptás. Creo que ahora estamos en un 40 o 50 por ciento de la etapa física. No hemos llegado a la cúspide del trabajo, porque tenemos que nivelar el trabajo. Ya quedan menos de tres semanas para enfrentar un nuevo torneo. Es bueno llevarlo tranquilo y gracias a Dios, no tenemos a un jugador que se haya lesionado. Poco a poco, todos van tomando ritmo y eso es muy importante.

Los objetivos en Águila en cada torneo siempre son en grande, es decir, llegar al título ¿Todos en el grupo ya están en sintonía con eso?

Sí. El formato del torneo ahora será diferente, pero el objetivo siempre es el mismo, conseguir la corona 17 para San Miguel. Estamos enfocados en eso. La mentalidad que tenemos es empezar con pie derecho, hacernos respetar como equipo grande. En nuestra zona no va a ser, tenemos a Limeño, Firpo y Jocoro, que se han preparado bien. Pero también nosotros hemos venido haciendo cosas importantes y es el momento de dar un golpe de autoridad. Somos un equipo grande y donde vayamos, tenemos que ser contundentes y siempre intentar estar primero en la tabla.

¿Cómo fue el contacto laboral con Mario Mayén Meza, entrenador asistente en Águila?

Al profesor ya lo conocemos. Ya he tenido antes la oportunidad de trabajar con él. Hay mucha confianza. Con Hugo Coria, traen un pensamiento grande y bueno para este equipo. Ellos confían en el plantel. Eso te deja ese sabor de confianza, de que quieren hacer cosas buenas con el equipo.

¿Cuánto va a sumar a Águila la llegada de dos entrenadores de la casa, Hugo Coria y Mario Mayén Meza?

Estar con un cuerpo técnico que ha jugado y ha sentido los colores del equipo es muy importante. Ambos se identifican con la causa de Águila. Eso suma mucho. Es importante saber que son dos personas que van con el grupo. Los conocemos y sabemos que tienen esa característica de apoyo al jugador, Creo que de a poco ellos nos van a ir conociendo y van a saber cómo llevarnos. Cuando llegue el profesor Coria, va a ser importante tomar esa idea que él quiere.

Luego, para este Apertura ha habido cambio de dirección administrativa. Sale Alexánder Menjívar y llega Alejandro González, como vicepresidente, alguien que ya fue presidente de Águila, de 1998 a 2004 ¿Cómo miran ese cambio en el grupo?

Es un directivo que conoce el equipo. Nunca tuve la oportunidad de estar con él anteriormente, pero sé de sus antecedentes, de su cariño por el equipo. Es un hincha más, que siente los colores de la institución. Es un directivo que va a intentar tenernos bien a nosotros y de nuestra parte debemos intentar dar el máximo.

Ahora cuenta con la ventaja de que en defensa y portería todos los jugadores ya trabajan con el plantel...

El trabajo táctico va poco a poco. En el inicio de pretemporada ha sido más físico con la pelota que otra cosa. Pero ahora los trabajos que hemos hecho ahora en defensa han sido específicos con la linea defensiva. Creo que de la media cancha hacia arriba solo quedan pendiente de llegar los tres brasileños (Bruno Kairon, Jan Maciel y Marlon Da Silva) Queda esperarlos para que se adapten rápido a la causa de Águila. Tengo entendido que ellos están trabajando en Brasil y está monitorizando esas labores el preparador físico (Wálter Gómez) Pero lo más importante es que tengan una base física y que nos les cueste mucho. Acá en Oriente, el clima es difícil para los extranjeros, pero sé que se van a adaptar rápido.

Al Águila llegó como fichaje destacado Gerson Mayén ¿Cómo fue el recibimiento para este jugador en el camerino naranja y negro?

Sabemos que Gerson es un jugador con mucho roce en primera división. Algunos ya hemos tenido contacto con él en la selección o jugando en su contra. Se le va a ser fácil adaptarse con nosotros. Desde que vino tomó confianza. Eso se tiene acá en Águila, que desde que llegas se te brinda una gran confianza y se te hace sentir como en casa. Gerson nos va a ayudar mucho, es un jugador de buen pie. Se fue Joaquín Vergés, uruguayo, en el medio campo, pero lo vino a suplir Gerson. Ojalá que él pueda asumir bien esa posición como siempre lo ha hecho en todos los equipos, Hay que apoyarlo, que es lo más importante. Como compañeros, le deseamos lo mejor.

Por otra parte, hace más de un mes, el alcalde de San Miguel, Miguel Pereira, dijo que se podría jugar nuevamente en horario nocturno en el Juan Francisco Barraza hasta el 2021¿ Motiva volver a jugar de noche en el estadio migueleño?

La verdad es que uno desde ya hace mucho tiempo viene escuchando que en el 2019, después a finales de ese año, luego que a inicios de 2020 o a finales y hoy hasta el 2021. Es bien difícil para uno hacerse a esa mentalidad. Uno ya ha sentido antes la vibra de jugar de noche en el Barraza. Esa es una sensación bonita acá en Oriente. Pero uno ya no sabe si es verdad o no. Ojalá que se pueda jugar de noche en el Barraza el próximo torneo. Jugar a las tres de la tarde es bastante desgastante, no por el clima, sino porque hay juegos entre semana y la recuperación ya no es la misma. El desgaste en Oriente es más difícil. Nos hubiera gustado jugar de noche en el Barraza, luego de estos cinco meses en medio de la pandemia por covid-19, pero no se va a poder. Hay que aguantarse y seguir dando el máximo, para que cuando se juegue por la noche, se pueda seguir disfrutando de esos momentos bonitos para los jugadores y la afición de Águila.