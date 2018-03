Noche de empates en la primera división

Isidro Metapan ya calienta en el terreno de juego del Calero Suarez pic.twitter.com/4jA7dR4QKP — I.Metapan (@ADI_Metapan) August 13, 2017

La jornada tres del Apertura 2017 comenzó con dos empates y apenas dos goles anotados en una noche que estuvo marcada por la fuerte lluvia.El partido entre el Sonsonate y el Chalatenango, programado para las 6:30 de la tarde, no dio inicio debido a una fuerte tormenta sobre ese territorio.De acuerdo a la fotoperiodista de EL GRÁFICO, Violeta Martínez, la lluvia arreció y los árbitros decidieron dar un tiempo prudencial en el afán que las condiciones climáticas mejoren.El Sonsonate recibe al Chalatenango con la mirada puesta en su primera victoria del torneo; mientras que el equipo norteño busca hilar su segunda victoria al hilo luego de superar al Águila en la jornada pasada.El primero en buscar el gol fue el equipo local. Desde la izquierda, Franklin García, quien orquestaba las llegadas de peligro desde la izquierda, metió un centro raso al área al que cobró mucha velocidad sobre el césped mojado provocando que el cierre con barrida de Ibsen Castro fuera sin suerte a gol.Los cocoteros tendrán que remar contra la corriente desde los 30 minutos tras la expulsión del brasileño Ze Paulo por patear a Anibal Parada, quien se le barrió por detrás.El siguiente partido en disputa este día fue el duelo entre jaguares y dragonianos a partir de las 7:00 p.m.En una cancha de excelentes condiciones, pero sin la alfuencia de público esperada, el encuentro entre el sexto (Metapán) y último lugar (Dragón), arrancó puntual.Muy rápido en el partido los metapanecos se fueron arriba en el marcador con el gol de Paolo Suárez al minuto 18 después de recibir un pase desde la derecha. El portero dragoniano Meme González intentó desviar el balón pero no llegó.A pesar de la ventaja de los caleros el partido no ganó en emociones y se fue diluyendo en la fría noche en el Jorge Suárez, donde los aficionados no llegaron en el número esperado.Sin embargo, Dragón no se dio por vencido y, a pesar de sus limitantes, consiguió emparejar el marcador a 12 minutos del final cuando Pastor Melgar desvió a meta el balón tras un cobro de tiro libre.El de hoy es el primer punto que consiguen los migueleños en el torneo.Previo al arranque así fue el calentamiento jaguar:Estas son las alineaciones: