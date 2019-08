''No vemos a las islas como rivales débiles''

El camino al Mundial comienza por la Liga de Naciones. El defensor Xavier García tiene claro que dos victorias este mes por la fase de grupos en la Liga de Naciones ''B'' sirve y mucho para mantener a El Salvador en zona de Hexagonal de Concacaf.

La Selección jugará sus primeros dos partidos contra Santa Lucia (7 de septiembre en el estadio Cuscatlán) y contra República Dominicana (el día 10 en Santo Domingo). Además de estar en juego el ascenso a la Liga A, El Salvador debe aspirar a sumar todos los puntos porque Panamá mantiene una estrecha pelea por desplazarlo del sexto lugar de la Concacaf en el ranking Mundial de la FIFA que será tomado encuenta en junio para definir las seis selecciones que entrarán en la Hexagonal Final.

El defensa Xavier García analizó sobre el compromiso que tienen por no bajar puestos en el ranking y de cumplir en esta Liga de Naciones.

''Vamos paso a paso y por eso queremos ganar esos dos primeros partidos de la fase de grupos en la Liga de Naciones. Estar en buena posición nos compromete a no bajar de ese sexto lugar en el ranking que ha pasado a tomársele mucha importancia para tener aspiraciones en el Mundial de Qatar. De momento estamos en buena posición (sexta) pero debemos sumar triunfos'', indicó García.

El jugador de la Selección tiene claro que Panamá, que está en la Liga A, ya adviritó que quieren ese sexto lugar.

''He visto eso de Panamá, que están algo molestos con el ranking pero eso no nos tiene que quitar el sueño y debemos preocuparnos por lo que podemos hacer. Tenemos que sacar triunfos que nos permitan cumplir con uno de los objetivos que queremos porque el final es ir a un Mundial. No es sueño de grupo nada más sino de país porque son años de no darse y el sueño está allí y sólo se logrará siendo positivos''.

De los duelos contra Guadalupe y Dominicana, se refirió ''Se piensa que las islas pueden ser débiles pero si investigamos, algunas de esas selecciones tienen jugadores militando en clubes de segunda o tercera de Francia o Inglaterra. Ya nos pasó con Bermudas y contra Montserrat nos costó ganar. Con pequeños detalles puedes perder un partido y una clasificación''.

No pasó por alto la baja notable que reporta la Selección para lo que resta del año, Bryan Tamacas. ''Me supo mal por él porque es un compañero de profesión, a nadie le gusta que le pase algo así porque es el fútbol es su trabajo y en Selección venía siendo titular en el puesto de lateral derecho, le escribí para enviarle palabras de fotrtaleza para que tenga paciencia porque estará de 6 a 7 meses sin jugar. Ojalá se recupere pronto y regrese con fuerza''.