"No vamos a jugar hasta que se nos mejoren las condiciones":  Jugadoras de Águila

El equipo femenil de Águila decidió no jugar su partido ante Santa Tecla en el estadio Felix Charlaix de San Miguel el pasado miércoles 7 de abril. La medida corresponde a que el plantel de jugadoras le exige a la dirigencia del club mejores condiciones para trabajar, de lo contrario, aseguran que no jugarán los demás encuentros.

"Un día antes nos reunimos para decidir que no íbamos a jugar, nos presentamos a la cancha y cuando se acercó la hora no nos cambiamos, llegaron los árbitros para preguntarnos por qué y les explicamos. También nos acercamos donde el equipo de Santa Tecla para pedirles disculpas de hacerlas venir hasta San Miguel y les aclaramos que no era algo en contra de ellas, sino que era nuestra forma de expresarnos para ser escuchadas", dijeron unas jugadoras, quienes prefirieron quedar en el anonimato.

El club dio su postura con respecto al hecho, pero se limitó a decir que el partido se suspendió porque sus jugadoras argumentaron "que el partido se jugaría en una cancha sintética, haciendo referencia a que este factor le daba ventaja al equipo contrario (Santa Tecla)". Águila añadió que como institución consideró no procedente este hecho " porque en la actualidad se desarrollan torneos nacionales e internacionales en canchas de césped natural y artificial".

Comunicado de Águila con respecto a la suspensión del partido entre Águila y Santa Tecla en la liga femenina de fútbol. Cortesía

La institución migueleña finalizó su comunicado asegurando que como club siempre ha velado para que sus nuestros atletas "cuenten con todo lo necesario para desempeñarse en las actividades deportivas, salvo por situaciones excepcionales del momento en que estamos viviendo producto de la pandemia".

No obstante, las jugadoras del plantel femenino dicen lo contrario. Aseguran, incluso, que el club evadió el problema real en su comunicado. "Ellos en su comunicado no mencionaron nada de nuestras quejas reales, sino que ellos argumentaron que fue por la cancha", dijo una de las jugadoras consultadas.

Las atletas aseguran que el problema existe desde la fundación del equipo femenil de Águila, afirmando que muchas futbolistas decidieron emigrar a otros clubes porque nunca lograron ser escuchadas.

"Jugadoras que ahora ya no están intentaron hablar con la directiva, intentaron llamar la atención destacando y ganando partidos. Programaron reuniones para hablar con la junta para que sus necesidades fueran escuchadas pero ellos, aún con todo, no les tomaron importancia así que las jugadoras decidieron irse a otros equipos como Municipal Limeño, Firpo, Jocoro y Alianza donde se les trata mejor", dijo otra jugadora consultada.

La postura del plantel de jugadoras del equipo femenino de Águila. Cortesía

Ahora el plantel es prácticamente nuevo, pero aseguran que existen los mismos problemas que en torneos anteriores.

"Nos encontramos en la misma situación. Recibimos escaso apoyo de parte de la junta directiva del club, no contamos con viáticos a pesar de que 16 de las 23 jugadoras provienen de lugares lejanos como Morazán, El Triunfo, La Unión, Ciudad Barrios, Jocoro, San Alejo, Usulután y otros. Nosotros ni siquiera estamos pidiendo que nos den viaticos a todas, sino que nos conformamos con que les den a las que vienen de lejos", dijeron las jugadoras.

"En muchas ocasiones no se nos ha dado agua para los entrenamientos de la 1:00 de la tarde, que es un un clima hostil en San Miguel. No se nos permite entrenar en el Barraza por lo que acudimos a canchas aledañas de colonias que están en mal estado. No contamos con un kinesiólogo que esté pendiente de nosotras en su totalidad en caso de lesiones durante partidos e incluso la manera de transportarnos hacia los duelos en otros departamentos es difícil, viajamos en una coaster en la que apenas cabemos", agregaron.

El malestar dentro del plantel llegó a tal punto de seguir con la postura de no jugar los próximos partidos hasta que su voz sea escuchada.

"Por estas y más razones decidimos no jugar hasta que se mejoren las condiciones y seamos tratadas con igualdad y respeto. Esperamos que se logre llegar a un acuerdo y que seamos escuchadas pues llevamos con orgullo los colores del club y estamos dispuestas a dejar todo en la cancha por amor a este pero eso no significa que permitiremos que se nos pisotee y denigren nuestro valor y trabajo", finalizaron.