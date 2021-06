No todos son bienvenidos a Islas Vírgenes

No todos son bienvenidos en las Islas Vírgenes estadounidenses. La pandemias y las restricciones han hecho que viajar a este lugar no solo sea complicado y requiere varios trámites previos, sino que además, las medidas de salud han prohibido la entrada de personas que provengan de ciertos países del continente.

Para llegar a Islas Vírgenes de Estados Unidos, que no es lo mismo que Islas Vírgenes Británicas aunque están prácticamente a la par. Los viajeros deben llenar dos solicitudes en una página web especial, a la espera que las autoridades de la isla den luz verde para el ingreso al país mediante un código QR.

Islas Vírgenes

¿Pero por qué no todos son bienvenidos? Islas Vírgenes brinda un listado de naciones que no permiten ingresar. Textualmente, las autoridades mencionan que si vienes o pasaste por tránsito de uno de los países en la lista 14 días antes de tu llegada, no puedes ingresar.

Estos países son Austria, Bélgica, Brasil, China, Chechenia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, India, Irán, Irlanda, Italia, Latvia, y Liechtenstein.

PANDEMIA

Los motivos son evidentes. La crisis sanitaria ha obligado a tomar medidas estrictas contra algunos países que a consideración de las autoridades no han cumplido los protocolos necesarios para considerarlos "bienvenidos" a uno de los paraísos vacacionales más exclusivos y conocidos del mundo.

Y es acá donde la selección de El Salvador arranca una nueva era. Hugo Pérez hará su debut ante esta nación de poco más de 100 mil habitantes con una selección prácticamente nueva y a su medida, con los jugadores que él considera necesarios para plasmar su idea táctica.

La selección se hospedará en un conocido hotel cerca de una de las playas en la zona de Saint Croix y jugará este sábado a las 5:00 pm por un triunfo que le permita escalar en la tabla, en la que de momento se encuentra segundo por detrás de Antigua y Barbuda, mejor por diferencia de goles.