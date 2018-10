“No solo es Zelaya, hay otros que también deben estar en la selección”

Sin andarse por las ramas, Josué Odir "el Chino" Flores habló de su trabajo en Cobán Imperial, de la selección cuscatleca y sobre el Sindicato de Futbolistas en Guatemala. Criticó los llamados que se hacen a la azul y blanco, así como las ausencias.

Pero antes, habló de su actualidad en el fútbol chapín, donde acaba de marcar un gol, ante el Municipal de Jaime Alas.



¿Cómo vivió el gol que convirtió el sábado contra Municipal?

Contento, primero, porque el equipo necesitaba sumar de a tres en casa. Eso últimamente nos había estado costando. Lo importante es que se ganó y estoy contento por la anotación

¿Ya está más adaptado al Cobán Imperial?

La verdad es que he tenido bastante participación. El grupo me recibió bien y gracias a Dios, las cosas se están dando en lo personal y grupal

El que diga que Rodolfo Zelaya no merece un lugar en la selección es porque es ciego

¿Pudo saludar a su paisano, Jaime Alas, del Municipal?

Sí. Con Jaime me llevo bastante bien. Tenemos una buena amistad. Platicamos todo el tiempo, pero nos pudimos saludar.

¿Cómo se vivió en Cobán Imperial ese momento en el que el Sindicato de Futbolistas de Guatemala intervino el torneo para buscar mejoras en las condiciones?

Unidos. Como grupo buscamos el bien común. Creo que fue de todo el fútbol guatemalteco que se unió para buscar un bien común para los jugadores. Se buscaba poner un alto al maltrato, que ellos anteriormente habían estado viviendo. Creo que fue bueno para el fútbol, porque se pudo llegar a un acuerdo. Las dos partes acecedieron. Se llegó a un acuerdo y se retomó el torneo.

¿Ve lejos, desde su perspectiva, que eso pueda llegar a pasar en el balompié salvadoreño?

La verdad, sí. Creo que algunos no somos solidarios con el gremio. La vez pasada, en 2015, hubo jugadores de la selección que fueron sancionados por buscar mejoras en las condiciones. Llamaron a otros y como que no pasó nada. Los sancionados estaban buscando el bienestar del grupo. Ese es nuestro gran problema. Capaz que el beneficio no era para nosotros, sino para futuras generaciones.

¿Por ahora no ve cerca volver a la selección?

Fijate que no han llamado a Rodolfo Zelaya, que es líder de goleo con 13 goles. El que diga que Rodolfo Zelaya no merece un lugar en la selección es porque es ciego. Pero no solo es Zelaya. Hay otros jugadores que deben estar. Hablo en la portería y defensa. No sé si es por decisión técnica o mandato de amigos.

¿En qué momento está el fútbol de Guatemala, que recien salió de una suspensión de FIFA?

Para mí no importa que uno esté allá al otro lado del mundo solo por estar. Esto es como uno se sienta. Yo veo que es una liga competitiva.