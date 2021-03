El volante del Municipal de Guatemala, Jaime Alas, destacó este martes en declaraciones previo al choque ante Granada por las eliminatorias, que el tema sobre los incentivos económicos que derivó la semana pasada en la salida de seis jugadores fue algo mal manejado en donde no se tomaron las mejores decisiones.

Alas mencionó que faltó madurez de todas las partes para evitar que se llegara a las decisiones como la separación de elementos del plantel. Este tipo de negociaciones ocurre siempre y en el pasado se supo sobrellevar. Aún así, destaca que se puede llegar a un buen término para el futuro y que de momento la mente está en salir adelante con el choque ante los caribeños.

"Supe lo que estaba pasando hasta que vi las noticias en los medios, en las redes. Uno se pregunta qué paso. Hubo conferencias y uno conoce los problemas que a mi forma de pensar no se tuvieron que dar. Cuando estoy en la selección se arregla todo, nos podemos en la misma sintonía. Quizá hubo errores porque no se tomaron las mejores decisiones. Somos jugadores de madurez, experiencia, los que fueron hablar son jugadores grandes", dijo Alas.

"Muchos jugadores se fueron en ese desorden. Ojalá se arregle esto para el bien del grupo porque sé que todo esto está dañando a la selección. Nos daña a todos y ahora nos queda hacer un buen partido y ganar", agregó.

Sobre la consulta de cómo ve el grupo a Henry Hernández, quien fue uno de los señalados de parte de los jugadores que salieron del combinado nacional, Alas destacó que han dado todo el apoyo al grupo y que buscan salir adelante lo mejor posible.

"He estado con Henry Hernández, hablamos, nunca he tenido un problema con él. Uno no puede hablar mal de esa persona. Los errores fueron en que se hizo mal todo, quizá la experiencia o la madurez que ellos tienen no supieron demostrarlo a la hora de hablar. Son decisiones difíciles, pero ahora a borrar esto y arreglarlo lo más pronto posible para el bien del país", expuso Alas .

De Granada

Alas reconoció que Granada es un rival que ha crecido "porque no son rivales como antes" y que son selecciones que vienen "como cenicientas y nos equivocamos como jugadores al pensar así". Esperan sumar de tres este jueves en el estadio Cuscatlán.

"Han venido jugadores nuevos, que están pasando un buen momento y en la selección hay que aprovecharlos. Hubo un cambio de nómina a última hora y se tuvo que cambiar un poco la idea. La mayoría que han venido son jugadores que han estado en selección y queda demostrar el jueves la mentalidad que tenemos que es de ganar", expuso.