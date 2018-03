“No sé si Messi seguirá en el Barcelona”

BARCELONA. El técnico del Barcelona, Luis Enrique, defendió hoy el festejo de Lionel Messi de su último gol en el clásico ante el Real Madrid y aseguró que la celebración "fue correcta".El astro argentino generó cierta polémica al quitarse la camiseta tras marcar el gol del triunfo 3-2 del domingo en el descuento y mostrarla a todo el Santiago Bernabéu, el estadio del Real Madrid.Para Luis Enrique, no hay motivo para el debate. "El que mejor lo puede explicar es Leo. A míme pareció bonita por las circunstancias", manifestó el preparador del Barcelona en rueda de prensa.El técnico del Barcelona volvió a insistir en la importancia de un jugador como Messi."Pude entrenarlo en tres de sus mejores años y eso es importante. No sé si seguirá, no tengo información y me gustaría que acabase su carrera en el Barça, pero todo depende de él", expuso sobre la renovación del contrato del argentino.Para Luis Enrique, el tanto final de Messi en el Bernabéu fue "una inyección de moral" y pidió a sus jugadores "ser regulares en el tramo final" de la Liga española.El técnico azulgrana ofreció una conferencia de apenas unos minutos y con respuestas muy cortas. "Hay que volver a competir y ser mejor que el rival. Dada la proximidad del final los puntos son vitales y deberemos rendir al máximo", dijo sobre Osasuna, su rival de mañana.El Barcelona es líder de la Liga española, aunque igualado a puntos con el Real Madrid y éste, con un partido menos. "Lo que vale es ganar", aseguró Luis Enrique.El técnico azulgrana pidió el aliento de su hinchada para el duelo ante Osasuna. "Espero un estadio con gente viniendo a apoyarnos. Ya no debemos mirar al rival y síanosotros", propuso.Eso sí, Luis Enrique rechazó la idea de que su equipo sea ahora el principal candidato al título."No me siento más favorito ni tengo esa sensación. El rival tiene un partido pendiente y nos puede rebasar. Habrá resultados que nadie espera y debemos estar atentos para no fallar. No soy adivino y no sé si el Madrid lo ganará todo", insistió.