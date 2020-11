"No queremos ser trampolín de nadie"

La edición de ayer del Güiri al Aire tuvo mucha actualidad para toda la fanaticada del deporte. En la primera división, este miércoles se disputa la jornada dos de la segunda fase del Apertura en donde uno de los choques destacados es el que sostendrán el Águila en su visita al Metapán.

Se tuvo en línea a Juan Barahona, volante del Metapán, quien se estrenó con un golazo en el pasado juego contra el Sonsonate. "Los primeros minutos en mi retorno han sido de la mejor manera, gracias a Dios logré anotar el sábado y después de tanto tiempo sin jugar fueron de mucha alegría para mí", expuso.

"En la parte física necesito estar un poco más a tono. Vengo de estar cinco meses fuera y eso cuesta bastante, pero no sé si estaré de inicio o de cambio. Ante el Sonsonate no estaba previsto jugar mucho tiempo sino jugar unos 15 minutos, pero el profe es quien toma la decisión. Tengo mucho en cuenta que necesito estar en otra liga. En donde estaba, era buena pero quería un poco más. Cambia el estilo de vida del jugador, pero ahora estoy en un gran club y quiero dar todo de mí y si el profesor Carlos de los Cobos me convoca, estaré a disposición", agregó.

Barahona destaca que el Metapán ha conjuntado el mejor plantel en sus últimos años y que dentro de la mentalidad está alcanzar la corona. Se ve, además, en complemento con Álex Larín para mantener un sector zurdo de miedo. Además, se refirió al partido ante el Águila y aseguró que "no queremos ser el trampolín de nadie, sabemos que ellos quieren ganar, pero esperamos que los puntos se queden en casa".

Ya en el segundo bloque se habló del Barcelona y la Liga de Campeones. La ausencia de Lionel Messi para el duelo ante el Dynamo de Kiev llamó la atención. "La interna del Barcelona no es la mejor en los últimos meses, en la tabla tampoco. Todo mueve a pensar que algo está pasando con Messi, se ha creado un distanciamiento entre los jugadores y se ve en el terreno de juego. Ni el rendimiento, ni los resultados están acompañando al club", dijo Membreño.

"Koeman está buscando las vías para arreglar la interna del club. Se busca las soluciones, el nivel general del equipo no ha sido bueno y no creo que haya sido una decisión (de no llevar a Messi) del todo del técnico, es algo consensuado", argumentó Guerra.

Jordi Blanco de ESPN, se unió a la charla. "Messi ha jugado todos los partidos oficiales de la temporada y Koeman, contradiciéndose a sí mismo, decidió darle descanso. Probablemente es el partido más cómodo, deportivamente hablando, y una derrota tampoco es complicado. Es algo oportuno. No hay que buscar tres pies al gato", dijo el especialista.

"La plantilla tiene buenos jugadores, pero está mal planificada y bien descompensada. No tiene recambios en algunos puestos, va sobrado de delanteros y le faltan centrales después de la lesión de Piqué. El problema del Barcelona es estructural", agregó.

Blanco expuso que este miércoles se someterá a un chequeo Gerard Piqué para determinar la evolución del ligamento cruzado en su rodilla, y si se realizará operación o tendrá un tratamiento más conservador y en cualquiera de los casos, estará fuera un par de meses "pero no lo veo en el mercado de invierno para suplirlo porque no tiene dinero, tiene deudas".

Ya en el tercer bloque, se contó con la llamada de Rudis González Gallo, entrenador de la selección de fútbol playa. "Hemos estado en capacitaciones en la zona oriental. Se ha construido una cancha en San Dionisio y El Cuco, fortaleciendo a la modalidad y con la selección, llevando a cabo los entrenamientos por sector".

Gallo expuso que se mantiene en agenda el trabajo de la nueva liga de fútbol playa pero que debido a la pandemia se tuvo que reprogramar para el 2021. Las competencias iniciarían en Semana Santa en cuanto al Premundial. De momento están a la expectativas de que se pueda llevar a cabo el torneo en El Salvador . De su trabajo, "estoy en todos los sectores. Hemos hecho recorrido por la costa para ver cómo están los muchachos y darles seguimiento".

El míster quiere comenzar a trabajar en diciembre de manera presencial con la selección playera. Hay una base de jugadores, pero Gallo agregó que se podrán tener nuevas caras para las próximas convocatorias.

También se destacó la victoria de la selección sub20 de El Salvador en un amistoso ante Honduras. "Estos resultados me entusiasman, aunque sean amistosos, porque casi nunca sacamos buenos resultados ante Honduras. Me da buen augurio más con un fútbol catracho que nos ha adelantado sin medida a nivel mayores. Hay que darle seguimiento a estos chicos", dijo Orestes Membreño.

Los equipos no tuvieron reparos en prestar a los jugadores y eso es positivo de acuerdo con el panelista, pues es parte de la sinergia de esfuerzos para estos combinados juveniles. "Eso ayuda a la maduración del jugador, más también si le agregas un resultado", agregó.