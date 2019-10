"No puede ser que pensemos quedar afuera de la Hexagonal"

El portero Henry Hernández, espera que en este mes la selección nacional recupere el camino trazado que es comandar su grupo de la Liga B de Naciones.

Ve positivo que todavía sigan sextos en el ránking de la Concacaf, por eso no considera que sea oportuno pensar que se quedarán afuera de una hipotética Hexagonal el próximo año.

''No podemos descartar que estaremos en la Hexagonal cuando todavía estamos en el sexto lugar. No puede ser ue pensemos quedarnos afuera cuando hay otras selecciones queriendo entrar. Tenemos que ser más propositivos con la selección y ver las cosas positivas. Vi en redes sociales que somos la selección más goleadora y son aspectos positivos que no se le dan la relevancia. Esperemos que contra Montserrat saquemos los puntos que es lo más importante'', dijo Henry.

Del tropiezo ante Dominicana en septiembre considera que no puede darse una lectura sobre un mal funcionamiento.

''La idea es estar aplicados y no dar ventaja en lo individual y colectivo y sacar los partidos sin margen de error. Quizá en lo que fallamos es que no tuvimos la contundencia necesaria en el último partido, hubo errores individuales que afectaron y enmendarlo ahora. No son errores basados en un funcionamiento sino en desatenciones y eso hay que corregirlo, es importante la comunicación y estar atentos en las jugadas'', opinó.