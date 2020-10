"No nos quitamos de la cabeza la idea de ser campeones con Metapán"

Herbert Sosa, volante nacional, se pondrá la camisa de Metapán para el Apertura 2020. Es uno de los fichajes más sonados para la nueva competencia. El mediocampista, caracterizado por su buen toque de pelota, quiere dar su aporte para que los caleros puedan volver a ser protagonistas en el fútbol nacional. Cree que su fútbol es compatible con lo que el timonel jaguar, Víctor Coreas, precisa en cancha.

¿Cómo va su identificación, desde lo laboral, con el timonel de Metapán, Victor Coreas?

Bien. Más allá de la confianza del cuerpo técnico y de la dirigencia, me encontré con un grupo de jugadores que ya tienen un par de torneos jugando juntos. El equipo me ha acogido bien. Me he encontrado un grupo sano, bastante competitivo.

Siempre se ha caracterizado por un fútbol fino, con toques de fantasía. Cree que ese juego es compatible con lo que requiere de usted el timonel Víctor Coreas?

Pues , el profesor me lo ha manifestado. Me ha dicho que puedo jugar libre y en determinado momento hay que ordenarse. Hay canchas que permiten jugar al buen fútbol y tenemos compañeros que saben con la pelota y eso será fundamental, más que todo jugar en conjunto.

¿No se pierde nada de ese buen trato a la pelota en una pausa de cinco meses, por el tema de la pandemia?

Pienso que no. El estado físico, sin duda se pierde, porque pasamos casi seis meses sin poder entrenar como normalmente se hace en el día a día. Como jugadores, queremos hacer grandes cosas y esperamos que este torneo no sea la excepción para alcanzarlas. Quizá en la primera semana se puede perder esa sensibilidad de tocar la pelota, pero puede ser por lo mismo que estamos pasando por la pandemia. Esto es como un carro , una máquina, que necesita que se vaya engrasando.

¿Por cómo ha fichado, podemos poner a Metapán como candidato al título?

Es lo que se ha manejado. Nosotros somos jugadores nuevos en la institución y hemos venido a aportar. El objetivo es ese , dar la pelea. La junta directiva ha hecho el esfuerzo para poder estar donde Metapán debe estar. Recordemos que Metapán es un equipo que tiene historia. Es de los equipos que está acostumbrado a estar peleando en los puestos de arriba. Queremos hacer grandes cosas que esperamos que se nos den en este torneo.

¿Están en sintonía con la dirigencia calera que solo apunta al título, por el recurso humano que ha sumado para el Apertura 2020?

Sí. Cuando estamos en la previa de firma de contrato, analizamos la gente que va a venir las contrataciones que se harán. Hay muchos factores que hacen que uno pueda formar parte de esta institución. El presidente del equipo ha dicho que quiere que el plantel sea protagonista, que quiere estar en los primeros lugares. No nos quitamos de la cabeza la idea de ser campeones con Metapán, pero hay que ir paso a paso

En Metapán no se ha sentido extraño. Se halló ahí a Rudy Batres y Alexánder Larín, con quienes fue campeón en Alianza. ¿Cuánto suma esto?

Bastante. A parte de ellos dos, conozco cómo juegan los demás. Encontré a un grupo de jugadores que tienen mucha calidad, con muchos jóvenes con calidad, que le van a aportar mucho al equipo. Creo que eso aporta, ayuda. Es de ir paso a paso.

Luego, por ser nuevo en Metapán cree que debe pasar por un lapso de adaptación al tamaño de la cancha del Jorge Suárez, que tiene las medidas mínimas exigidas por FIFA?

Ya hemos tenido la oportunidad de jugar en contra de Metapán en su sede y la cancha no se me hace extraña, Es una cancha muy linda, en la que se puede jugar al fútbol. Ojalá que para el inicio de la nueva competencia ya estemos en un buen punto desde lo físico y táctico. Esperamos ir agarrando la forma , la idea. Me siento cómodo.

Tiene ya 30 años . En que etapa de su carrera está un jugador profesional a esa edad?

Pues esa es una edad en la que ya se ha madurado. Es a los 27 o 28 años en donde uno encuentra esa madurez dentro de su carrera. Ya se piensa diferente y se saben marcar los tiempos en el partido.