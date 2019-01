Iván Ramiro Rocca, delantero argentino , no llegó a un acuerdo económico con la dirigencia de Chalatenango para seguir de cara al Clausura 2019. Por lo tanto, dedició irse a las filas del Itztapa, de Guatemala. Ahí lo lograron satisfacer en lo monetario y se quedará ahí por un año.

En su paso por el equipo norteños, el gaucho marcó 11 dianas para entrar en la disputa del Hombre Gol, de EL GRÁFICO. Desde Guatemala, el suramericano lamentó no poder seguir en las filas de Chalatenango, sobre todo por el trato que recibió de la hinchada norteña.



¿Por qué no quería seguir en Chalatenango?



No era que no quería seguir en Chalatenango. Estaba cómodo ahí, pero no llegamos a un arreglo entre jugador y dirigencia.

¿Todo pasó por lo financiero?

Sí, porque no me convenía vernirme de Argentina por esa plata. Yo creo que había un esfuerzo en lo personal. Las cosas habían salido bien en lo individual y uno necesitaba un poco más. No me servía venir desde Argentina por tan poca plata.

¿No intentó retenerlo la dirigencia norteña, tomando en cuenta que vino a aportar 11 goles en el torneo anterior?

Marqué 11 goles y en juegos importantes. Pero la dirigencia de Chalatenango no me hizo un ofrecimiento concreto. Lamentablemente me tuve que ir. Marqué 11 goles y hacía un esfuerzo en el sentido de no pedir tanta plata porque se la situación económica, pero en Chalatenango no quisieron hacer un esfuerzo

¿Su relación con el cuerpo técnico de Chalatenango estaba bien?

Sí. Todo bien. Lo único que me da lástima a son mis compañeros y la afición. Siempre me trataron bien desde el primer momento en que llegué, pero bueno, las cosas se dieron bien.

¿Cómo manejaron en la intimidad como grupo el hecho de que les

llegaron a deber hasta tres meses de salario?



Esa era otra cosa. La situación en Chalatenango estaba complicada en ese sentido, más para uno que es extranjero.

¿Qué le deja esta primera experiencia en el fútbol salvadoreño, con 11 goles marcados?

La ventaja que tuve es que hubo grandísimos compañeros conmigo. Gracias a Dios fui con tres argentinos más y eso me ayudó mucho también. La gente me brindó el cariño desde el primer día. No me voy a olvidar de eso. Pero el fútbol salvadoreño mne encantó. Por ahí tiene algunas necesidades en lo económico, pero son cosas que pasan en todos lados. Me llevo lo mejor del fútbol salvadoreño.

¿En Itztapa será compañero del salvadoreño Léster Blanco. Cómo va esa asociación en cancha con él?

Bien. Me estoy adaptando. Apenas llevo algunos entrenos.