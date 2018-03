“No me han marcado más de dos goles en el torneo”

El portero Joel Almeida disputará su tercera semifinal en el fútbol salvadoreño con el Santa Tecla y el mexicano espera repetir la hazaña del torneo anterior de dejar fuera al Águila y clasificar a la final del Clausura 2017.El Santa Tecla ganó 2-0 el partido de ida en el estadio Las Delicias y está consciente de que el juego de vuelta será complicado.“Nosotros estamos tranquilos, venimos trabajando bien y esperamos se nos dé un buen resultado en San Miguel. Sabemos que Águila en casa es bastante fuerte, pero nosotros tenemos que aprovechar los balones arriba y si podemos meter un gol sería más complicado para ellos”En el Apertura 2016, el Santa Tecla eliminó al Águila en esta misma fase con un global de 4-3 luego de ganar 4-1 en Las Delicias y perder por 2-0 en el Ramón Flores Berríos, cancha que los negronaranja definieron como sede por la remodelación del Barraza.Para el Clausura 2017, el guardameta mexicano considera que llegan con la misma posibilidad y mayor motivación “Fue similar la situación de hace seis meses y fue algo bonito, me encantó porque yo tuve esa experiencia de el equipo que te está atacando y te conviertes de alguna manera en parte del pase a la final y eso esperamos este domingo. Ahora a mi no me han marcado más de dos goles en todo el torneo por juego y si ellos nos marcan dos, nosotros podemos marcar uno o dos también”.Ante la pregunta de que significaría para él volver a eliminar al cuadro emplumado en esta fase dijo que para él es un partido normal en el que no cuenta la historia ni las estadísticas. “Es otro juego del torneo, no nos importa si Águila tiene copas o no, ahorita nosotros vamos ir a jugar contra once jugadores no contra una historia y si fuera por eso serían campeones todos los torneos. Vamos a jugar el momento que tenemos y aprovecharlo de la mejor manera”.El portero tecleno recalcó que están concentrados en hacer su fútbol y nada más. “No nos importa como juega Águila, nos da igual si juegan con tres, dos o cinco delanteros, lo que nos importa es nuestro fútbol y si manejamos el juego que Tecla sabe hacer no hay equipo que nos pueda vencer”.Sobre la sensación de jugar tercera semifinal en la primera división salvadoreña, Joel Almeida dijo que solo disfruta el momento. “Estoy contento con jugar mi tercera semifinal en El Salvador, en México estuve en inferiores, jugué liguillas, pero no se compara a una primera división, estadios llenos y el apoyo de la gente, la rivalidad y se disfruta cada cosita”.Acerca de su rutina antes de un juego decisivo dijo que solo es “persignarse en la mañana, darle gracias a Dios y esperar un día bueno”.