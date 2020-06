"No me atemoriza volver a Tecla y encontrar una nueva base de jugadores"

Yosimar Quiñónez, zaguero colombiano, se coronó campeón con Santa Tecla en el Apertura 2018, en la final ganada ante Alianza. Pero luego de eso tuvo que cerrar el capítulo con los verdiazules, porque se debía ir al Deportivo Pasto, de la primera división de Colombia.

Ahí estuvo hasta el inicio del Clausura 2020, es decir un año y medio. Luego de eso recibió una llamada de la dirigencia tecleña en la se le ofrecía venir nuevamente a ese plantel. Aceptó sin mucho cortejo y se pondrá otra vez la camisa de ese conjunto salvadoreño.

Luego, con Deportivo Pasto pudo jugar una nueva final en este año y medio que estuvo fuera de Tecla, pero no pudo ganarla. Espera que en esta nueva aventura con el equipo de los pericos pueda reivindicarse de eso. Destaca que volver a ese representativo es especial para él, aunque algunos de los que tuvo como compañeros en 2018 ya no están en esa plantilla.

El defensor cafetero regresa ahora a un equipo que se quedó sin base. Hace unos días se fueron Herbert Sosa, Andrés Flores Jaco, Ricardo Ferreira y Bryan Tamacas, que eran parte de la cimentación de ese equipo en los últimos certámenes. Pero al cafetero no parece preocuparlo eso de sobremanera. Cree que esas ausencias se pueden sobrellevar con sacrificio y entrega.

Sobre los jugadores clave que se fueron de Tecla, Quiñónez cree que son importantes, pero tiene claro que en el fútbol nadie es indispensable. Por lo tanto, el cafetero quiere volver ya al país para unirse a los trabajos de ese plantel. Ya quiere aportarle a los pericos.

"'Esos jugadores (los que salieron) son importantes dentro de un esquema táctico y humano. De eso para nadie queda la duda, pero estoy consciente de que la vida es de cambios y hay que asumirlos de la mejor manera. En el fútbol nadie es indispensable. No me atemoriza volver a Tecla con una nueva base de jugadores. Lo que sí me atemoriza es que no haya un verdadero espíritu de compromiso. El fútbol es de mucho humanismo y fe. Tener jugadores de nombre no te garantiza que vas a tener una buena temporada "', aseveró Quiñónez en plática con EL GRÁFICO, desde Colombia

Se fue más de un año

Luego de ganar la final del Apertura 2018 con Santa Tecla, el zaguero suramericano se tuvo que volver a Colombia, porque dijo que sí a una propuesta laboral de Deportivo Pasto. la tomó, sobre todo, porque quería estar cerca de su familia, porque no había disfrutado de eso por un año. La oferta de Pasto lo sedujo.

"'Cuando salí de Tecla me aparecieron ofertas de acá del fútbol colombiano y del peruano. Pero decidí quedarme en Colombia, en casa, con la familia. Pero ahora en este regreso no va a ser fácil. El presidente del equipo, Eduardo Amaya, habló conmigo y me explicó la situación del equipo. Soy consciente del momento en el que se encuentra el club. Toca llegar allá ahora y tratar de adaptarme como lo hice antes, para poder poner al club en esos .lugares de privilegio en los que merece estar. Hay jugadores que apreciamos volver a aquellos lugares en los que fuimos muy felices. En Tecla me han hecho sentir importante "", externó el zaguero suramericano.

Luego de eso,el defensor cafetero tuvo tiempo para recordar con detalles ese título del Apertura 2018 que ganó con los pericos. '"El título con Santa Tecla significa mucho para mí, porque se vivieron cosas muy bonitas para mí en el camerino. Se le ganó a un digno rival. Yo ya había perdido una final contra Alianza en el torneo anterior. Eso me sirvió para entender a qué debía atenerme en una nueva final. Fue una final especial por el entorno y por cómo estaba ese día el estadio. Mi contrato terminaba y si no continuaba, quería dejar una huella en el club"", dijo el zaguero cafetero a este medio.