“No llegué al Metapán para caerle bien a los jugadores”

Roberto Gamarra, entrenador de Metapán, apela a que su equipo tenga un juego directo y un dominio productivo.

¿Qué conclusiones saca tras 2-3 ante Sonsonate?

Estar en primer lugar no significa nada. Eso va a ser relevante cuando en mayo (en una final) seamos los protagonistas.

¿Pero cree que el equipo ya tiene clara su idea de juego?

Ahora solo quiero trabajar y exigir. Todo radica en el trabajo tesonero, en el respeto, en la obligatoriedad de hacer las cosas bien. Nosotros solo hacemos un 10 por ciento, el resto lo hace el plantel.

¿Dónde descansa la fortaleza de este Isidro Metapán?

En todo, en varios. Descansa en esa tenencia y circulación de pelota. Pero eso ya se traía del año pasado, entonces yo no hice nada por eso. El buen equipo es aquel que maneja todos los aspectos del juego. Pero yo he llegado a trabajar en el juego directo. Los dos últimos goles ante Sonsonate se dieron por eso.

Jugadores de renombre en el equipo como Milton Molina, Narciso Orellana y Odir Flores ya entendieron lo que usted quiere...

Esa es una pregunta difícil. Los tiempos cambian y también la gente. Tengo que reconocer que Orellana, Molina y Christian Sánchez son líderes positivos y esos son los que necesitamos. Orellana habla poco, pero él habla con su trabajo y justificándose en el campo, al igual que Molina y Sánchez. De esa clase de líderes es la que necesitamos para que orienten al grupo.



Yo no llegué a Metapán para caerle bien a los jugadores. A mí me contrataron para trabajar, para darle seriedad y disciplina al equipo. Solo así se logran resultados positivos, así se logra hacer historia y ganar títulos. Hay muchos jugadores que no entienden que solo así se gana. Creen que se puede trabajar a medio gas, a media máquina. Cobran por perder y por no trabajar.



Esa no es mi filosofía y eso trato de implantar en el jugador. Yo soy de disciplina, trabajo y seriedad. Trabajo así, aunque le caiga mal a muchos.

¿Cómo maneja los altibajos del equipo, sobre todo, tras la derrota contra Chalatenango por 0-1?

Los jugadores que trabajan conmigo me conocen. No me gusta perder. Esa derrota contra Chalatenango me cayó mal y se los dije a mis jugadores. Algunos lo entienden, otros no. Algunos se molestan, otros no. A mí lo que me interesa es que el equipo trate de lograr algo.

Mi filosofía es así y el que no lo entiende, que se aparte. Si vos hacés bien las cosas, nadie te puede llamar al orden. Quiero que los jugadores se dediquen a trabajar de manera responsable, que deje de chillar, poner excusas y quejarse.