“No hay ninguna rivalidad especial entre El Salvador y México”

El técnico de la selección de fútbol playa de México, Ramón Raya, expresó su satisfacción de poder tener un fogueo contra su similar de El Salvador, este sábado, en Los Ángeles, Estados Unidos.

Para el estratega el juego será importante para sumar en la preparación de cara al Premundial del próximo año, pero no considera que deba tener un morbo especial.

"El resultado para mí es secundario. Es bueno enfrentar a El Salvador, que desde hace rato que no nos enfrentamos. Hay que sacar el mayor provecho posible. Hay que corresponder a los organizadores con un buen partido", apuntó Raya en plática con EL GRÁFICO, desde Los Ángeles.

Raya aclaró que lleva un plantel renovado a Los Ángeles, pero eso no se le quita la viñeta de ser el primer plantel en el ránking de la CONCACAF, seguido de El Salvador.

"Hay gente con experiencia que por diferentes motivos ya no viene. Hay muchos muchos jugadores jóvenes, nuevos, que no tienen mucha experiencia, pero sí mucha capacidad", explicó el timonel azteca, quien fue parte del equipo de fútboltradicional como Pumas de la UNAM, en las décadas de los 70 y 80.



SIN COMPLICACIONES

El seleccionador mexicano aclaró que no quiere causar polémica, por lo que no ve razones para tomar al equipo salvadoreño como acérrimo rival.

"No hay rivalidad especial con El Salvador. Le tengo cariño a Rudis Gallo, técnico de la selección de playa de El Salvador. Para mí este juego es para colaborar para que esta modalidad crezca. Hay que usarlo como un juego más", apuntó el estratega azteca en charla con este medio.