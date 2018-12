“No hay mucha diferencia entre equipos sub 17 de Centroamérica”

El Águila sub 17 tuvo una participación balanceada en el torneo Interclubes de UNCAF, en el que finalizó tercero con saldo de dos victorias y dos empates.

A juicio de su entrenador, Kílmar Jiménez, la experiencia es ganancia y permite valorar el nivel de juego de los salvadoreños frente a equipos que tienen mejor infraestructura y más “medios de formación” de talentos.

“La evaluación en números ha sido equilibrada, pero en experiencia, los muchachos van asimilando que se debe ir en ese camino. Tomamos contactos con los equipos de Alajuela (Costa Rica), Comunicaciones (Guatemala) y Honduras Progreso y en los informes vamos a pedir que haya al menos dos partidos semestrales y estar pendientes de participaciones de torneos regionales”, valoró Kílmar tras la participación a nivel centroamericano.

El exjugador emplumado y hoy DT de los juveniles dijo que el nivel técnico en la región no presenta una diferencia abismal entre unos y otros países: “La diferencia técnica no es mucha a esta edad, lo que cambia son medios de formación, la infraestructura, que es otro nivel, y son detalles que los jóvenes en Costa Rica crezcan más. Pero técnicamente no tenemos por qué quejarnos”.

Asimismo, considera que dejaron una buena imagen en suelo costarricense, en donde ganaron al Puntarenas tico y al Comunicaciones y cayeron frente al Alajuelense y el mismo conjunto guatemalteco.

“Los medios pensaban que la final sería Alajuela – Águila, porque fuimos el segundo equipo más goleador, con solo uno menos que el Alajuela, que fue campeón. La dinámica, pressing y lo que se asimiló en el torneo marcó un estilo de juego”, valoró el ahora entrenador.

ENLACE CON TICOS

También consideró importante usar este tipo de torneos como un puente para buscar convenios a mediano y largo plazo con equipos como el Alajuela. “Los contactos están. Los de Alajuela quedaron impresionados con nuestros jugadores. Quedaron interesados e intercambiaron contactos con nuestro gerente, esperemos que haya noticias a futuro”, indicó.

“Alajuela tiene convenio con equipos ingleses. Cuatro jugadores de ellos estaban a prueba, entre ellos un pariente de Bryan Ruiz (delantero de selección tica) y así… son experiencias que valen y ojalá nuestra dirigencia aproveche la experiencia lograda”, insistió.

A nivel local, los emplumados se mantienen invictos en el torneo sub 17 y este miércoles golearon 5-0 al Firpo en el choque de ida de los cuartos de final.