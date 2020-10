"No ha sido fácil llegar donde estoy"

Hasta 2018, el delantero colombiano, Mitchell Mercado, actualmente parte de la plantilla de Alianza, solo había jugado en segunda división de El Salvador. Desde 2015 pasó por las filas de El Roble y luego San Rafael Cedros. En 2019, la dirigencia de El Vencedor lo fichó para su primera experiencia en el circuito mayor.

De inmediato, el de Cartagena demostró su calidad con goles. Tuvo actuaciones memorables contra los equipos de historia, Alianza, FAS y Águila. Eso le valió para que Alianza se fijara en él y luego le extendiera un contrato. Hasta ahora, tras jugarse la segunda fecha del Apertura 2020, el suramericano ha sido estandarte del ataque de los paquidermos. Ha concertado una especie de asocio con su paisano, Osvaldo Blanco.

De su camaradería con su paisano, su nivel de juego, su paso por el fútbol rápido en Colombia y hasta de buscar una posibilidad para nacionalizarse habló este suramericano en esta entrevista exclusiva con EL GRÁFICO. Solo hace una semana, en el cierre del juego contra Santa Tecla, el cafetero fue despedido en medio de aplausos por parte de la hinchada alba, luego de que el timonel Juan Cortés ordenara el cambio de Felipe Ponce por Mercado.

¿Cómo ha sido para usted este inicio de relación laboral con Alianza?

Gracias a Dios, se me dieron las cosas. Era una oportunidad que yo estaba esperando y gracias a Dios, se me dio. Que más felicidad pude tener con Alianza que haber podido marcar en mi debut. Eso fue muy importante para mí y para el equipo. Por el buen torneo que tuve en Vencedor, con goles, fue que me trajeron acá a Alianza. Para hacer goles me han traído a Alianza, para darle alegría a la gente de Alianza.

Antes se puso las camisas de El Roble, en segunda división, y luego El Vencedor, en primera división. ¿Cómo es pasar de un equipo de medianía de la tabla a uno en el que solo se piensa en el título, tal y como es en Alianza?

La verdad es que ese es un salto muy grande y muy diferente para los equipos en los que he estado anteriormente. Alianza es uno de los mejores equipos del país y estar en sus filas es una alegría para cualquier jugador. Le cambia la vida, el rumbo a uno. Es muy diferente, realmente, en todos los sentidos. Esperemos que esta temporada podamos darle esa corona 15, que tanto anhelan los hinchas albos y también nosotros como jugadores.

¿Cómo se va sobrellevado ese cambio de objetivos al pasar a las filas blancas?

Como dije anteriormente, es muy diferente a los demás equipos en los que he estado. Es mayor la exigencia. Además, la hinchada de Alianza pesa y la presión es aún más fuerte. Pero uno, como jugador, tiene que estar preparado para poder llevar esa presión. Espero demostrar cada día lo mejor de mí.

Se lo ha caracterizado como un jugador de buena condición física. ¿Usted juega a otro ritmo en el fútbol nacional?

Pues, la verdad siempre me preparo al 100 por ciento en los entrenos. Pero esta condición física me es favorable, porque antes jugué futbol rápido. Usted sabe que ahí la condición física es mayor. También, cuando hay pausa en el torneo, comienzo a trabajar en lo personal. Trabajo en la parte física en mis vacaciones. Me gusta estar al 100 por ciento en esa parte y siempre lo he demostrado en los equipos en los que he estado.

¿Le viene jugar mejor por las bandas o como ese atacante que se juega el físico ante los zagueros del rival?

Pues el sistema de juego que he tenido era por las bandas, pero ahora es por el centro. Pero yo me siento bien en los dos. Me gusta jugar por las bandas o por dentro, pero realmente mi posición es por dentro. Me he caracterizado más por ahí. Mi fuerte ahora es jugar por dentro, pero si se me da la oportunidad, lo puedo hacer también por fuera. Si el profesor me pone de 9, yo le voy a responder en cancha. Estoy preparado para jugar en la posición en la que me ponga el profesor. Uno se tiene que preparar, como jugador, para jugar en la posición que el técnico decida.

Por ahora hay una competencia cerrada en Alianza por la titularidad, sobre todo en el ataque. ¿Cómo se ve en la disputa por un puesto con el uruguayo Maximiliano Freitas, Rodolfo Zelaya y su paisano, Osvado Blanco?

Sabemos que hay una competencia muy cerrada. Conocemos a los delanteros que hay en el equipo. Son buenos. Cualquiera que esté en el terreno de juego, lo va a hacer bien. En cada juego, cada delantero se va a ganar su puesto. Lo importante es que en cada equipo haya competencia.

¿Osvaldo Blanco es con quien mejor se lleva, porque los dos son de Cartagena, en el Caribe colombiano?

Somos de Cartagena los dos. Quedamos de distancia, entre nuestras casas, a 15 minutos. Esperemos que los dos podamos dar lo mejor de cada uno, para poder dejar bien el nombre de nuestra ciudad.

¿Ya son socios en cancha con Osvaldo?

Claro. Los dos nos estamos conociendo mutuamente en la cancha. Los dos somos costeños, sabemos cómo juegan los de nuestra ciudad. Cuando llegué a Alianza, pude saber que Osvaldo era de mi ciudad.

¿Qué piensa de que poco a poco va enamorando a la afición de Alianza?

Uno, poco a poco, se va ganando a la hinchada, al público. Esperemos que me siga ganando a la afición de Alianza con mi fútbol, con el buen momento que estoy pasando. Alianza es un equipo muy grande y juegue quien juegue, en cualquier posición, tiene con qué demostrarlo. Cualquier jugador se sentiría contento de que una hinchada como la de Alianza lo aplauda a uno. Gracias a toda esa hinchada de Alianza por el apoyo. Esperemos poder dar una alegría en cada partido.

Dice que ha estado en los últimos seis años en el país. casi de manera ininterrumpida. ¿Aún no ha tenido propuesta de alguna autoridad o de algún equipo para nacionalizarlo?

Pues siempre he escuchado rumores, pero nunca he tenido esa oportunidad de que alguien me apoye para nacionalizarme. Esperemos que se dé la oportunidad. Para mí sería un orgullo representar a El Salvador, ponerme la camiseta del equipo de un país que le ha dado de comer a mi familia y a mí.

¿Lleva ya seis años en el balompié nacional. No cree usted que demoró un poco en llegar a un equipo con objetivos mayores?

Lastimosamente me pasaron muchas cosas en mi carrera, futbolísticamente, en segunda división. No ha sido fácil llegar donde estoy. Puedo decir que por cosas que pasan, lastimosamente no pude estar desde años atrás en primera. Pero ahora se me dio la oportunidad y la estoy aprovechando al máximo.

¿Esas cosas que le han pasado son, en mayor parte, lesiones?

No. Soy muy poco de lesionarme. Se me presentaron oportunidades, pero en ese momento tenía compromisos en los equipos en los que estaba.