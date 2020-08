Tres años de trabajo de trabajo con porteros de distintas edades cumplió ya en su academia el excancerbero de Alianza, Chalatenango UES, Juventud Independiente y 11 Municipal, Jacir Deras. Sin temor a equivocarse y necesidad de verificar datos, Deras asegura que tiene 40 goleros a los que debe instruir. Sus dirigidos van desde los 4 hasta los 35 años.

Pero ahora , por el brote de coronavirus a escala mundial, ese proyecto entró en pausa y el exguardameta se ha tenido que meter de lleno en su empleo en una entidad de gobierno. Por haber culminado la carrera de administrador de empresas, pudo optar a esa plaza.

Debido a ese trabajo, Deras, ahora de 37 años, no la pasa mal en estos tiempos de pandemia, tras haber tenido que parar las actividades con sus pupilos, en su academia. "Gracias a Dios, tengo este trabajo con el gobierno. Gracias a Dios puedo trabajar de lo que estudié. Donde laboro tengo plaza de presupuestario, hago los presupuestos. Me gradué hace tres años y por eso es que decidí retirarme del fútbol. La verdad es que no ha cambiado nada el trato de los directivos a los jugadores. Saqué mi carrera , entonces, y me dediqué a trabajar en esta rama", dijo el exportero, que fue campeón con Alianza en 2001 y 2004.

Deras insistió en que se mantiene una escala de irresponsabilidad de parte del dirigente hacia el jugador de fútbol en el balompié nacional. "Las exigencias para los jugadores de parte de los directivos siguen siendo las mismas o quizá ahora son un poco más. Por eso es que mi consejo ahora para el jugador es que estudie, que culmine una carrera y que no dependa solo del fútbol, la verdad. Esto es pasajero. Es una pena. Uno cobra mientras esté en competencia y ahora esto de la pandemia ha venido a complicar a todo el gremio futbolístico, FIjate que el próximo torneo está en duda en las ligas", dijo el excancerbero, quien jugó desde 2000 a 2017.

El también exportero de equipos de segunda division, Topiltzín, Brasilia y Platense, aún recuerda aquellos tiempos de incertidumbre en cuanto a si iba a recibir su salario a tiempo o tendría que esperar un largo lapso para llevar el sustento a la mesa de su hogar.

"No sabías si el mes iba a ser de 30 o 90 días. Debías seguir al directivo para que te pagara. Es bien complicado para el jugador. Creo que no ha cambiado, porque el jugador siempre se queja de que se le debe, Es una pena, la verdad". dijo el exjugador en charla con EL GRÁFICO.