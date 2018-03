“No estamos muy contentos con el desempeño del equipo”

Pese al triunfo en la semifinal de la Copa El Salvador ante el Chagüite de la segunda división, Cristiam Álvarez, técnico del FAS, no quedó tan satisfecho con el rendimiento de sus pupilos.Expuso que, "como resultado muy contentos, con el desenvolvimiento del equipo no tanto, el hecho de que algunos no tengan continuidad de juego a juego que siempre es importante, nos afecta, pero al final llegar hasta la final de la Copa que no inició con tanta algarabía o importantancia, hasta la cabeza de los entrenadores están pidiendo cuando no se dan los resultados sin importar que gran torneo de haya hecho. Estamos motivados por llegar a la final."El partido sirvió para pulir aspectos y llegar con mejor rostro al duelo ante el Chalatenango del próximo domingo. Nos sirvió de mucho el partido, mañana (hoy) integrarnos al equipo, lo tomamos como carga fuerte de trabajo para enfocarnos en el juego de liga a te el Chalatenango", agregó el entrenador.