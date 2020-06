Nil Jiménez: Entrenador de porteros y en el negocio de las frutas y verduras

La pandemia tomó por sorpresa al mundo entero. En El Salvador, las dudas sobre la forma en que llegarían los ingresos ante el cierre de la economía, obligó a que muchos salvadoreños comenzaran a buscar opciones mientras dure la crisis sanitaria.



Nilson Jiménez también se vio afectado en sus actividades diarias pero no fue un factor determinante para bajar los brazos, sino que al contrario, vio en el problema una forma de encontrar en el emprendimiento la opción de salir de la crisis.



Jiménez destacó como guardameta en la década de los 2000 con el desaparecido Rafael Obrajuelos, ahora llamado Maracaná San Rafael, en el que militó en la segunda división y luego en la tecera, con su descenso entre 2003 y 2004.



Su vida ha estado ligada al fútbol desde entonces y ahora forma parte de la escuela de porteros del ex jugador Yasir Deras, además de participar en otros proyectos deportivos de la Zacamil, en Mejicanos, su lugar de residencia.



Su trabajo con niños ha sido su forma de sustento en los últimos años. Ahora, con la pandemia y ante la imposibilidad de realizar entrenamientos por un tiempo todavía indefinido, ha decido emprender en un negocio propio, vendiendo comida por delivery y en la distribución y venta de frutas y verduras desde su casa.



Desde que empezó la crisis del COVID-19, Nilson dice que "gracias a Dios nos ha ido bien. Los mismos padres de familia han respondido. Nos ha ido bien y hasta hemos pensado quedarnos con el negocio de manera permanente".



NEGOCIO PROPIO

Pero desde antes del inicio de la pandemia, Nilson Jiménez junto a su familia comenzaron un negocio de venta de alimentos a través de redes sociales. La idea les funcionó y ante la necesidad, han aumentado su catálogo de productos. "Vendo verduras como cebolla, tomate, papas, chile verde, guisquil y pipian. También frutas como piña, manzana, mandarina, fresa y también platano", destaca el entrenador nacional y también emprededor.



Su carrera como profesional fue la base para no bajar los brazos en la vida y ante la adversidad. "De entrenador inicié porque a los 14 años trabajé en la Alcaldía de Mejicanos. Jugué por 12 años con San Rafael Obrajuelos, ahora llamado Maracaná, que estaba en Segundo División y desde siempre he estado metido en el mundo del fútbol".



"Ahora estamos con esta venta de frutas y verduras y brindamos servicio a domicilio y también la gente puede venir a comprar a la Colonia Zacamil", destaca el ex guardameta que ha visto en su negocio una solución ante la crisis que vive el país y que además permite a sus vecinos y clientes abastercerse de alimentos básicos.



Para solicitar frutas y verduras y conocer toda la variedad, Nilson Jiménez y su familia atienten a través de Whatsapp al 6010-7022.