Niko Takahashi: La gran promesa de España que Argentina y Japón se quieren robar

Niko Takahashi Cendagorta, de apenas 15 años, es una de las grandes promesas de La Masía del Barcelona. España lo tiene en las filas de la selección sub-16, pero Argentina y Japón han mostrado interés para arrebatárselo a "la Roja".

Niko es hijo de Federico Cendagorta, un argentino que emigró en 1976 después de que la Junta Militar derrocó al Gobierno de María Estela Martínez de Perón. Cendagorta se instaló en Barcelona y jamás volvió a su país. Justamente en Cataluña conoció a Kaori Takahashi, de origen japonés, quien es la madre de Niko, quien emigró del Reino Unido hacia Cataluña.

ASÍ JUEGA NIKO

La carrera de Niko Takahashi comenzó en la disciplina de fútbol sala con el equipo San Cugat. Luego de grandes actuaciones, Niko llamó la atención de Cornellá, posteriormente llamó la atención del Girona, de Espanyol y el Barcelona.

"Recuerdo que un día fuimos a un restaurante a cenar con mis padres y me dijeron que habían llamado esos equipos. Yo no me lo pensé dos veces. Es que el Barça es al que sigo desde pequeño", aseguró Niko a Infobae.

España, Japón o Argentina

"Me gustaría jugar con las tres selecciones. Probar y mirar un poco. Ya probé la española. Me gustaría hacerlo con las otras para elegir dónde me siento más cómodo. Tampoco quiero estar cambiando siempre, pero sí me gustaría probar y, donde crea que estoy mejor, pues quedarme. Ya que tengo la suerte de tener la triple nacionalidad, la quiero aprovechar", aseguró.