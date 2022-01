Nicolás Muñoz va por el récord centroamericano

Animado por el anhelo del récord de goleo centroamericano, Nicolás Muñoz prolongó su carrera en el fútbol salvadoreño y jugará el Clausura 2022 como el fichaje estelar del Municipal Limeño.



El delantero de 40 años reveló que tuvo ofertas en su natal Panamá, pero al final decidió sumarse al equipo de La Unión y buscará con la camisa auriazul el récord de máximo goleador del istmo.

Tras su paso por el Águila, Nico cerró el año con 297 tantos y quedó a cinco tantos de lograr otra marca histórica.

"Yuyu" Muñoz tendrá como reto superar el récord del guatemalteco Juan Carlos "Pin" Plata de 301 tantos.



"Es una ilusión que está ahí, está muy cerca solo son tres goles (para igualar) y esperemos que en este torneo pueda lograr esa meta que es importante para poder quedar en lo más alto de goleadores", mencionó el futbolista de raíces panameñas.



Muñoz superó en marzo del 2021 la marca de Williams Enrique Reyes (294 goles) y se convirtió en el máximo artillero del fútbol salvadoreño.

Los goles de Muñoz también serán claves para que el Limeño salve la categoría, luego de un Apertura muy irregular para el cuadro cuchero que terminó en último lugar.

"La verdad no estamos mirando hacia abajo, tenemos un gran equipo para hacer cosas grandes y vamos por eso. Estamos pensando en hacer un gran torneo y pelear arriba, obviamente, poder clasificar y así encontrar la salvación del equipo a la vez y han venido jugadores importantes", dijo el futbolista



El retiro aún no está contemplado en los planes del jugador de 40 años, quien ha forjado su carrera deportiva en el balompié salvadoreño.



Tras ser dado de baja en Águila tras finalizar el Apertura 2021, Muñoz analizó ofertas y meditó sobre su futuro.



Limeño será el décimo equipo salvadoreño de Nicolás Muñoz en su trayectoría de más de más de 20 años.



"Fue un año regular para mí, el último torneo no lo pude jugar nada, prácticamente, pero espero volver mejor y que el 2022 sea un mejor año. Voy a jugar este año nada más y ver si me retiro, realmente, han sido muy buenos años para mí", dijo en charla con El Gráfico.



El panameño llegó al fútbol cuscatleco en 2004 cuando jugó con el Chalatenango y ha dejado huella en Águila, FAS, Metapán, Firpo, Alianza, Pasaquina, Vista Hermosa y El Vencedor.



A sus 40 años, Muñoz mantiene intacto el olfato goleador, todavía celebra goles tras buena definición con remates de cabeza, desmarques o disparos de media distancia. Algunos de sus ex compañeros elogian el empeño de Muñoz y su profesionalismo en mantener su buena condición física que ha sido clave para prolongar su carrera como futbolista.