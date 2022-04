Nicolas Muñoz tiró su próximo reto

En el primer programa de la semana del Güiri Güiri al Aire se habló sobre el hecho que el atacante de Limeño, el panameño-salvadoreño Nicolás Muñoz haya anotado ante Jocoro su gol 302 en su carrera profesional y convertirse así en el máximo anotador en liga a nivel centroamericano, superando así al chapín Juan Carlos "el Pin" Plata.

En una charla telefónica, el nuevo rey del gol de Centroamérica habló sobre su récord de goles.

“Pensé en mis hijos, mi familia porque ellos estaban más ansiosos en que lo lograra. Gracias a Dios lo pude lograr. No lo pude celebrar mucho porque era el 1-2”, recordó Nicogol sobre el momento del gol de cabeza que le anotó a Jocoro en casa.

Nicolás admitió que dentro de su carrera no ha sufrido momentos malos y reiteró que “dentro del fútbol mismo no lo veo como un sacrificio porque es algo que desde pequeño me gusta, pero estar lejos de mi familia es el sacrificio más grande que he tenido que hacer”, confesó el jugador de 40 años.

Acerca de lo que pasó por su cabeza tras anotar el 1-2 momentáneo ante Jocoro, Muñoz admitió que “el gol es secundario para mí, lo importante es el equipo. Vamos a seguir luchando y hacer el esfuerzo para salvar al equipo. Mi idea es jugar hasta diciembre”, adelantó el atacante canalero quien ha dicho que luego de retirarse se dedicará a otras funciones, menos el de técnico. “No me veo en un banquillo”, ha manifestado.