Nicolás Muñoz repasa su carrera: habla del equipo que más le marcó en El Salvador

Nicolás Muñoz era muy joven cuando decidió abandonar Panamá para probar suerte en el fútbol salvadoreño. Fue una aventura que tomó sin saber nada del país al que venía y mucho menos del balompié cuscatleco. Hoy, casi 13 años después, él es un referente en la historia de muchos equipos en los que cuales ha dejado huella y se ha convertido en el segundo máximo goleador del balompié nacional.Llegó en marzo del año 2004, a los 22 años de edad, para debutar con el Chalatenango. Solo quería que le dieran una oportunidad y confiaron en él y su capacidad ofensiva. “Al Chalatenango lo recuerdo mucho porque fue mi primera oportunidad en el país, no conocía nada del equipo, ni conocía del fútbol salvadoreño”, recordó.A la temporada siguiente fichó con el FAS y logró dos títulos, incluyendo uno de goleo. Fue compañero de jugadores como Alejandro Bentos, Williams Reyes, Christian Álvarez, Gilberto Murgas y Luis Castro, todos dirigidos en ese entonces por Agustín “la Chochera” Castillo.“Éramos un gran grupo, lo recuerdo, un equipo muy recordado en esa década, me sentí muy contento de formar parte de él”, manifestó Muñoz.Pese a su larga trayectoria y su paso por varios equipos salvadoreños, “Nicogol” acepta que el Águila tiene un lugar especial porque fue ahí donde pasó uno de los mejores momentos de su carrera.Con los emplumados marcó un total de 119 goles. “Es el equipo con el que más me siento identificado, por los goles y los partidos jugados. Fue algo que me marcó”, acepta el canalero.Tras su paso por el Oriente del país, Nicolás comenzó un largo andar en equipos como Isidro Metapán, con el cual ganó tres títulos.“Fue increíble. Llegué al equipo, fuimos campeones. Al final logré en la institución cuatro campeonatos, si incluimos que logré un título de goleo. También tuve un título de goleo en la Concachampions. Me sentía bien en una ciudad donde su equipo era su 'hobby' y eso nos hacía muy queridos”, comentó el delantero.“Yuyu”, como también le conocen, ha tenido la posibilidad de militar en todos los grandes de El Salvador (Águila, FAS, Alianza y Firpo), algo que no se esperaba cuando arribó al país. Mucho menos se imaginó llegar a los 240 goles en la liga mayor, una cifra que solo habían logrado el santaneco David Cabrera y el hondureño-salvadoreño Williams Reyes.El panameño nacionalizado salvadoreño externa que no ha sido fácil para él mantenerse alejado de su familia en Panamá, pero acepta que ha valido la pena.“Me siento bien, muy contento por el récord de goles. Es algo que no me lo hubiese imaginado y lo he logrado de una gran manera. Llegar a esa cifra de goles (240) es algo increíble, es el premio a tanto sacrificio que he tenido que hacer para lidiar en esta carrera que es muy difícil”, confesó.Con 35 años de edad Nicolás sigue vigente en la primera división defendiendo los colores del Firpo y no descarta seguir consiguiendo marcas que dejen su nombre marcado en las páginas del fútbol cuscatleco.“No sé qué otro récord puedo romper. Ya son varios los que tengo. En Águila soy máximo goleador en torneos cortos, tengo siete títulos de goleo a nivel nacional, uno en la Concachampions, tengo ocho títulos con equipos en mi carrera y ahora este nuevo récord igualado al señor David Cabrera. Todos estos logros son bendiciones, no soy yo, es Dios obrando en mi”, concluyó.