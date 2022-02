Nicolás Muñoz ingresó al club de los 600

La noche del pasado 12 de febrero fue doblemente gratificante para Nicolás Muñoz, no solamente porque su equipo, el Limeño empató a un gol en el estadio Las Delicias ante el Santa Tecla por la fecha siete del Clausura 2022; sino también porque el panameño-salvadoreño anotó el gol del empate de penal a cinco minutos del final, gol histórico por ser el 301 de liga en su carrera profesional en nuestro país y empatar así el registro del chapín Juan Carlos Plata; y además era también el 600 de liga en El Salvador desde su debut en el Clausura 2004.

En los últimos 37 años solo tres jugadores habían superado la marca de 600 partidos de liga en nuestro país: los nacionales Deris Umanzor, Ramiro Carballo y el hondureño Williams Reyes, por lo que Nico Muñoz sumó el fin de semana anterior su nombre a ese selecto listado de nuestro balompié.

"No es fácil alcanzar los 600 partidos de liga, más en estos momentos y a mi edad, creo que esa cifra quedó opacada porque fue lograda también en el día en que alcancé el récord centroamericano que tenía (Juan Carlos) Plata, pero no es menos importante que los goles que he alcanzado jugando en El Salvador" reconoció Nicolás Muñoz sobre su marca.

Muñoz debutó en el fútbol salvadoreño el 28 de marzo del 2004 defendiendo los colores del C.D. Chalatenango en el marco de la jornada 10 del Clausura 2004 ante Municipal Limeño, su actual equipo.

Ese partido celebrado en el estadio Gregorio Martínez de Chalatenango terminó sin goles, pero fue el comienzo de una prestigiosa carrera profesional del ariete canalero en nuestro país.

"Mantengo intactas mis emociones cuando juego al fútbol, es la misma pasión que tengo y que recorre mi piel como cuando debuté, los mismos nervios y la misma alegría al estar dentro de una cancha de fútbol", aseguró Muñoz a este rotativo.

En esos 600 partidos de liga a que arribó "Yuyu" Muñoz y donde ha anotado 301 goles hasta el momento se suman en su palmarés 12 partidos en cuartos de final, 28 partidos de semifinal y ha disputado siete finales, ganando siete títulos de liga y perdiendo apenas dos.

SUS ANTECESORES

El ariete de origen panameño es apenas el cuarto jugador que alcanza esa centenaria cifra en los últimos 37 años de historia de nuestro balompié y donde el migueleño José Yubini Salamanca, actual volante ofensivo del Jocoro F.C. y con 518 partidos de liga en sus hombros (51 goles), es el único jugador activo que busca ingresar a ese listado al que el panameño-salvadoreño alcanzó el fin de semana anterior.

Nicolás Muñoz está cerca de igualar el registro de partidos de liga dejado por el ex lateral izquierdo de muchos equipos de la liga mayor y de la selección nacional, Ramiro Ernesto Carballo.

El ex jugador nacido en Lourdes, Colón y que debutó en las filas de Alianza un 28 de diciembre de 1997 en el estadio Juan Francisco Barraza ante Dragón (2-1) por la fecha seis del torneo 1997-98 sumó 602 partidos en liga mayor y anotó además 50 goles en su carrera profesional.

Carballo jugó además dos partidos en cuartos de final, 14 semifinales y disputó dos finales, quedando campeón en tres ocasiones y una vez se colgó la medalla de subcampeón de liga en su historial particular.

Adelante de Carballo se encuentran el ex defensor zurdo de Águila y Municipal Limeño y de la selección mayor, Deris Ariel Umanzor.

El zaguero de origen santarroseño jugó 622 partidos de liga desde que debutó con los colores auriazules del Municipal Limeño el 4 de octubre de 1998 también en el estadio Juan Francisco Barraza de San Miguel en el triunfo por 1-0 ante el Águila por la jornada siete del Apertura 1998.

El también ex defensor del Chicago Fire de la MLS jugó además ocho partidos en cuartos de final, 33 juegos en semifinales y disputó siete finales, perdiendo cinco y ganando dos títulos de liga.

Mientras que la lista de jugadores que han jugado 600 partidos de liga o más la lidera el atacante hondureño-salvadoreño Williams Enrique Reyes.

El popular “viejo” sumó en su carrera en liga mayor un total de 634 partidos de liga, anotando 294 goles desde su debut un 27 de agosto del 2000 en el empate a un gol ante Alianza en el estadio Juan Francisco Barraza por la fecha inaugural del torneo Apertura 2000.

Reyes sumó además cuatro partidos en fase de cuartos de final, disputó 44 partidos en semifinales y jugó la cifra de 15 finales, de las cuales ganó nueve y perdió seis.

Muñoz dejó atrás a otros jugadores que sumaron 500 juegos de liga o más en el fútbol nacional, como el ex zaguero derecho capitalino, Mauricio Arnoldo Quintanilla que sumó 579 juegos y anotó 24 goles, el ex defensor diestro de FAS y Luis Ángel Firpo, William Adalberto Osorio (cinco goles) y el ex volante de marca migueleño, Isaac Nehemías Zelaya (14 goles), ambos con 525 partidos de liga disputados.

LEYENDAS

A continuación, los ocho jugadores que han jugado 500 partidos de liga o más en primera división en el fútbol nacional en los últimos 37 años.