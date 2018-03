Nicolás Muñoz igualo el récord de David Cabrera en primera división

Doblete y récord histórico! Agradecido contigo Mi Dios! Gracias a todos los q me han ayudado a conseguir tan increíble logro! 240??#Cotizate! pic.twitter.com/J8SwY8cElG — Nico Muñoz???? (@nicomunoz21) 19 de octubre de 2017

I can't believe yet! Mil disculpas a todos los aficionados Firpenses por la manera tan tonta en q dejamos ir la victoria!Mucha vergüenza!????? — Nico Muñoz???? (@nicomunoz21) 19 de octubre de 2017

EQUIPOS JUEGOS GOLES Águila 216 119 I. Metapán 99 53 Vista Hermosa 39 21 Firpo 35 15 FAS 30 14 Chalatenango 27 13 Alianza 12 5 TOTALES 458 240

El atacante panameño Nicolás Muñoz, jugador del Luis Ángel Firpo, alcanzó el miércoles, en el césped del estadio “Ana Mercedes Campos” de Sonsonate, la histórica cifra de 240 goles en el fútbol salvadoreño, gracias a su doblete ante Sonsonate.Con ello el canalero igualó la marca del nacional David Cabrera, quien era el segundo máximo romperredes del fútbol nacional, atrás solamente del ariete hondureño-salvadoreño Williams Reyes, que ostenta 294 dianas.Muñoz llegó al Sonsonate confiado en alcanzar la cifra mágica, ya que le restaban dos goles para lograrlo. Entró al campo de juego de cambio al minuto 60 y necesitó solo 22 minutos para lograr la hazaña, aunque salió del estadio cocotero no muy feliz porque Firpo dejó escapar un triunfo y el partido terminó 4-4."La verdad es que no sabemos que debemos hacer para ganar un partido, es increíble”, reclamó el atacante canalero al final del partido, donde buscó incesante llevarse el balón, como recuerdo.Al final lo logró y declaró con frustración que pese a su histórico momento no se logró ganar.“Me llevo esta pelota porque es histórica para mí. Hace 13 años no lo pensaba, venía (a jugar a El Salvador) con la maleta llena de esperanzas y de tratar de seguir adelante y gracias a Dios he sido bendecido por Él. He llegado a una cifra increíble de goles que me ponen en un punto élite del fútbol salvadoreño. A pesar de la tontería que acaba de pasar (empate ante el Sonsonate) me siento contento”, destacó Muñoz.Los pamperos ganaban 0-3 a falta de 15 minutos del final, pero el Sonsonate metió quinta sobre lo último y le amargó la fiesta.Muñoz se mostró satisfecho por haber igualado la cifra del santaneco David Cabrera en FAS, pero asegura que quiere más.“Me haría falta un solo gol para ubicarme en solitario como el segundo goleador histórico del fútbol salvadoreño. Estoy a la par de David (Cabrera) y eso es lo que me importa más ahora, lo demás llegará por añadidura”, declaró.A continuación, los goles anotados y los partidos jugados por Nicolás Muñoz en el fútbol salvadoreño desde el Clausura 2004 al Apertura 2017: