Nicolás Muñoz fue el verdugo del Dragón

Luis Ángel Firpo prolongó el festejo y registró su segunda victoria del torneo Apertura 2017 al imponerse por 2-0 al Dragón con un doblete de Nicolás Muñoz y otro tanto de Francois Swaby en el estadio Sergio Torres Rivera.

Después de su victoria ante FAS en el estadio Óscar Quiteño, el cuadro pampero confirmó a su afición que no fue casualidad ese resultado del domingo anterior.



Los usulutecos llegaron a 10 puntos y saltan a la mitad de la tabla de posiciones, mientras que los escupefuegos se mantienen penúltimos con siete unidades.

El cuadro mitológico también ganó en la fecha anterior y quería llevarse al menos un punto de "La Caldera" usuluteca, negoció que había conseguido en los primeros 45 minutos, pero se apagó en la parte complementaria.



El primer tiempo en Usulután fue parejo, de pocas ocasiones de gol y con muchas faltas que le restaron dinamismo al partido en el que Firpo intentó ltomar la iniciativa, pero el equipo mitológico se paró bien en el fondo y neutralizó el intento de Wilmar Torres y Francois Swaby.



La mejor ocasión de los usulutecos fue tras un error del portero Manuel González cuando intentó despejar un balón, pero se lo robó bien Wilma Torres que corrió la banda, pero su centro fue rasó y terminó en las manos de "Meme" González.



El Sergio Torres vibró hasta el minuto 46 con la anotación de Nicolás Muñoz que aprovechó un trazo largo que peinó Swaby y le quedó para puntearla al panameño y vencer al portero Manuel González.





Nicolás Muñoz apagó el ímpetu del Dragón y acercó más al equipo pampero a la victoria, al 64, con un remate a quemarropa en una acción de dos toques en el área.





La cuenta la selló Francois Swaby sobre el minuto 91 con un golazo que derivó de un trazo largo y una mala salida del meta Manuel González.





AD CHALATENANGO 0-0 SANTA TECLA



Santa Tecla no pudo prolongar su festejo en territorio norteño y no pasó de un empate sin goles en su visita al AD Chalatenango que si bien no ganó, pero cortó la racha de cuatro derrrotas en fila en el torneo Apertura 2017.



El cuadro tecleño ganó por 2-1 al Sonsonate en la fecha anterior y contaba la visita al estadio Gregorio Martínez como otra oportunidad para sumar de a tres y continuar la escalada en la tabla de posiciones, pero el cuadro norteño neutralizó el despliegue ofensivo de los pupilos de Ernesto Corti y solo le cedió un punto.



Por el momento el monarca es quinto con 13 puntos y su rival se ha estancado con nueve unidades.



