Nicolás Muñoz fichó por el Firpo

El delantero panameño Nicolás Muñoz se convirtió hoy en el nuevo fichaje del Luis Ángel Firpo para el Clausura 2017, tras finiquitar su relación contractual con el Águila.

Arquímides Mendoza, gerente de los pamperos, aseguró que el delantero canalero firmó por un año con el cuadro firpense, con el objetivo recuperar el olfato goleador, perdido en el pasado torneo en el cuadro emplumado.

“Podemos confirmar que Nicolás Muñoz ya es jugador del Firpo. Ya arregló con el equipo. Solo estábamos esperando que él arreglara con Águila para que eso no fuera a interferir en las negocaciones”, manifestó el directivo firpense.

“Era un jugador al que estábamos esperando. Nico tiene liderazgo y con una trayectoria como la de él. Queremos que venga a ser el complemento, ya que el equipo demostró que tiene para mucho durante el partido pasado. Será de mucho bien la llegada de Nico. Como junta directiva estamos muy contentos”, agregó.

EL TÉCNICO LO PIDIÓ

El directivo pampero apuntó que Muñoz llega a petición del técnico Ramón Sánchez, tras la decisión de la dirigencia del Águila de no contar con sus servicios para este campeonato.

“Él tuvo a bien el llamado del profesor Sánchez. Esperamos que se encuentre con los goles, porque es un artillero nato. Eso está claro. Ojalá venga a deshogarse por la manera en que Águila lo sacó. Él quiere demostrar que todavía puede hacer lo que más le gusta: los goles”, expresó Mendoza.

El delantero canalero se unirá a los pamperos en el entreno de esta tarde, con el fin de meterse de lleno en los planes del Clausura 2017.

En los últimos días, Muñoz también fue pretendido por equipos como Limeño, Dragón, Chalatenango y Pasaquina, pero decidió irse a Usulután por los objetivos deportivos del equipo.

Muñoz llega al Firpo con el cartel de haber ganado cuatro campeonatos de Liga Mayor con tres equipos (FAS, Águila y Metapán) y haber sido Hombre Gol en tres ocasiones (2007, 2011 y 2012).







